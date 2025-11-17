Wie Palantirs KI jetzt die Triebwerksbranche aufmischt!

Palantir und FTAI Aviation haben eine mehrjährige Partnerschaft vereinbart, die die Wartung von Flugzeugtriebwerken neu strukturieren soll. FTAI integriert Palantirs Artificial Intelligence Platform in seine weltweiten Standorte und will damit Produktivität steigern, Kosten senken und Abläufe präziser steuern.

Effizientere Abläufe und niedrigere Kosten

Die Plattform verbessert die Planung von Wartungen und optimiert Bestände über die gesamte Lieferkette hinweg. Automatisierte Prozesse, schnellere Zuteilung von Komponenten und dynamische Beschaffungsstrategien sollen FTAI helfen, die Produktion zu beschleunigen und die Wirtschaftlichkeit pro Einheit spürbar zu erhöhen. Damit will das Unternehmen die traditionelle Struktur von Werkstattbesuchen im Wartungsgeschäft aufbrechen und die Kapazitäten schneller hochfahren, um die steigende Nachfrage zu bedienen.

FTAI will Marktanteil massiv ausbauen

David Moreno, Chief Operating Officer von FTAI Aviation, erklärt, dass das Unternehmen seit dem Start seines Angebots für Wartung, Reparatur und Austausch konsequent auf Technologie als zentralen Treiber für höhere Produktivität setzt. "Da unser Kundenstamm stetig wächst, ist es unerlässlich, die Integration fortschrittlicher Technologien in unsere Betriebsabläufe zu beschleunigen", sagt Moreno.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Palantir, um KI zu nutzen und die Triebwerkswartung für die weltweit am häufigsten eingesetzten Verkehrsflugzeuge zu transformieren."

Er erklärt, die ersten Ergebnisse in den eigenen Anlagen seien "beeindruckend". Die KI-Plattform werde eine Schlüsselrolle dabei spielen, das langfristige Ziel eines Marktanteils von 25 Prozent zu erreichen und den Wert für Aktionäre zu steigern.

Palantir sieht FTAI als idealen Partner

Ted Mabrey, Global Head of Commercial bei Palantir, spricht von einem idealen Schulterschluss.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit FTAI und darauf, zu zeigen, wie unsere KI-Plattform schnellere Entscheidungen, höhere Produktivität und optimierte Leistung ermöglicht."

FTAI sei führend in operativer Effizienz und damit prädestiniert, die nächste Stufe mit Palantirs Technologie zu erreichen.

Ein Signal für die Rolle von künstlicher Intelligenz

Die Kooperation zeigt, welchen Einfluss KI-gestützte Systeme auf hoch spezialisierte Industrien haben. Für FTAI, einen globalen Betreiber und Eigentümer von CFM56- und V2500-Triebwerken, könnte der Deal zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil im weltweiten Ersatzteil- und Wartungsmarkt werden. Für Palantir markiert der Deal einen weiteren Schritt, sich als unverzichtbarer Treiber für Effizienz, Automatisierung und datenbasierte Entscheidungen in der weltweiten Luftfahrtindustrie zu etablieren.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 148,6EUR auf Tradegate (17. November 2025, 13:35 Uhr) gehandelt.