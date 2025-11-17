Konflikt zwischen Präsident und Babis spitzt sich zu

PRAG (dpa-AFX) - Der Konflikt zwischen dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel und dem Wahlsieger der jüngsten Parlamentswahl, Andrej Babis, spitzt sich zu. Das Staatsoberhaupt drohte damit, dass er den EU-kritischen Milliardär Babis nicht zum Regierungschef ernennen müsse. Er verwies dabei auf den Interessenkonflikt des 71-Jährigen als Unternehmer und Subventionsempfänger einerseits und als Politiker andererseits.

"Falls Andrej Babis nicht in der Lage sein sollte, seinen Interessenkonflikt zu lösen, würde ich mich mit seiner Ernennung an der Entstehung eines illegalen Zustands beteiligen", erläuterte Pavel. In einem solchen Fall wäre es demnach besser, wenn der Wahlsieger einen anderen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen würde.