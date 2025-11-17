Künstliche Intelligenz trifft Arzneimittelforschung - Sanofi präsentiert KI-Anwendungsfelder / Internationale Forscher*innen diskutieren beim AI-Summit das Potenzial von KI für moderne Medikamenten (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - Innovative Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI)in der Arzneimittelforschung stehen im Mittelpunkt des Sanofi AI-Summits imDezember in Heidelberg - vom virtuellen Patienten bis zum selbstlernendenMoleküldesign. Bei diesem wissenschaftlichen Austausch treffen führendeinternationale Forscher*innen der KI sowie Biomedizin von Universitäten undInstitutionen auf Wissenschaftler*innen von Sanofi.Als forschendes Biopharma-Unternehmen, das KI anwendet, um das Leben derMenschen zu verbessern, setzt Sanofi AI (Artificial Intelligence, deutsch:Künstliche Intelligenz) systematisch entlang der gesamten Wertschöpfungsketteein. "Unser Ziel ist es, das erste Biopharma-Unternehmen zu sein, das KI ingroßem Maßstab einsetzt", erklärt Marion Zerlin, Geschäftsführerin Forschung &Entwicklung von Sanofi in Deutschland. Dazu nutzt Sanofi mehrere KI-Programme,beispielsweise, um die Forschungszeiten durch verbesserte Vorhersagemodellierungzu verkürzen oder um zeitraubende Aktivitäten zu automatisieren. "Mit KI wollenwir die Zeit von der ersten Entdeckung eines neuen Wirkstoffs bis zurVermarktung von Therapien deutlich reduzieren, um Patient*innen schnellerinnovative Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen". Den Teams beiSanofi ermöglicht KI, Forschungsprozesse von wenigen Wochen auf nur wenigeStunden zu skalieren und zu beschleunigen; und die Identifizierung potenziellerWirkstoffe in therapeutischen Bereichen wie Immunologie, Onkologie oderNeurologie um 20 bis 30 Prozent zu verbessern.Mit Algorithmen zu Arzneimitteln - KI-Forschungsfabrik FrankfurtAm BioCampus Frankfurt, einem Schlüsselstandort im europäischenForschungsnetzwerk von Sanofi mit 900 Mitarbeitenden in der Forschung undEntwicklung und insgesamt 6.600 Beschäftigten, hat das Unternehmen KünstlicheIntelligenz in zahlreichen Abschnitten der Forschung und Wirkstoffentwicklungals sogenannte "KI-Forschungsfabrik" implementiert. KI unterstützt heute alleSchritte - von der Identifizierung von neuen Zielproteinen, über die Entwicklungneuer Wirkstoffe bis hin zur klinischen Prüfung und der Erstellung vonZulassungsanträgen.Um Krankheitsmechanismen zu erkennen, nutzt das Unternehmen beispielsweiseMulti-Omics-Daten und deren netzwerkbasierte Analyse. Dabei hilft maschinellesLernen bei der Mustererkennung in diesen biologischen Daten. Die Integrationgroßer Datenmengen und neue Rechenansätze liefern Einblicke in komplexebiologische Systeme und Krankheitsmechanismen.Bei der Suche nach neuen Medikamenten spielt das Moleküldesign eine wichtigeRolle. Mit Hilfe von KI wird das Design potenzieller Wirkstoffe im