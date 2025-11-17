    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen
    Künstliche Intelligenz trifft Arzneimittelforschung - Sanofi präsentiert KI-Anwendungsfelder / Internationale Forscher*innen diskutieren beim AI-Summit das Potenzial von KI für moderne Medikamenten (FOTO)

    Frankfurt/Main (ots) - Innovative Anwendungen von Künstlicher Intelligenz (KI)
    in der Arzneimittelforschung stehen im Mittelpunkt des Sanofi AI-Summits im
    Dezember in Heidelberg - vom virtuellen Patienten bis zum selbstlernenden
    Moleküldesign. Bei diesem wissenschaftlichen Austausch treffen führende
    internationale Forscher*innen der KI sowie Biomedizin von Universitäten und
    Institutionen auf Wissenschaftler*innen von Sanofi.

    Als forschendes Biopharma-Unternehmen, das KI anwendet, um das Leben der
    Menschen zu verbessern, setzt Sanofi AI (Artificial Intelligence, deutsch:
    Künstliche Intelligenz) systematisch entlang der gesamten Wertschöpfungskette
    ein. "Unser Ziel ist es, das erste Biopharma-Unternehmen zu sein, das KI in
    großem Maßstab einsetzt", erklärt Marion Zerlin, Geschäftsführerin Forschung &
    Entwicklung von Sanofi in Deutschland. Dazu nutzt Sanofi mehrere KI-Programme,
    beispielsweise, um die Forschungszeiten durch verbesserte Vorhersagemodellierung
    zu verkürzen oder um zeitraubende Aktivitäten zu automatisieren. "Mit KI wollen
    wir die Zeit von der ersten Entdeckung eines neuen Wirkstoffs bis zur
    Vermarktung von Therapien deutlich reduzieren, um Patient*innen schneller
    innovative Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen". Den Teams bei
    Sanofi ermöglicht KI, Forschungsprozesse von wenigen Wochen auf nur wenige
    Stunden zu skalieren und zu beschleunigen; und die Identifizierung potenzieller
    Wirkstoffe in therapeutischen Bereichen wie Immunologie, Onkologie oder
    Neurologie um 20 bis 30 Prozent zu verbessern.

    Mit Algorithmen zu Arzneimitteln - KI-Forschungsfabrik Frankfurt

    Am BioCampus Frankfurt, einem Schlüsselstandort im europäischen
    Forschungsnetzwerk von Sanofi mit 900 Mitarbeitenden in der Forschung und
    Entwicklung und insgesamt 6.600 Beschäftigten, hat das Unternehmen Künstliche
    Intelligenz in zahlreichen Abschnitten der Forschung und Wirkstoffentwicklung
    als sogenannte "KI-Forschungsfabrik" implementiert. KI unterstützt heute alle
    Schritte - von der Identifizierung von neuen Zielproteinen, über die Entwicklung
    neuer Wirkstoffe bis hin zur klinischen Prüfung und der Erstellung von
    Zulassungsanträgen.

    Um Krankheitsmechanismen zu erkennen, nutzt das Unternehmen beispielsweise
    Multi-Omics-Daten und deren netzwerkbasierte Analyse. Dabei hilft maschinelles
    Lernen bei der Mustererkennung in diesen biologischen Daten. Die Integration
    großer Datenmengen und neue Rechenansätze liefern Einblicke in komplexe
    biologische Systeme und Krankheitsmechanismen.

    Bei der Suche nach neuen Medikamenten spielt das Moleküldesign eine wichtige
    Rolle. Mit Hilfe von KI wird das Design potenzieller Wirkstoffe im
