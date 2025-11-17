    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCompagnie de Saint-Gobain AktievorwärtsNachrichten zu Compagnie de Saint-Gobain
    Christian Bako wird neuer CEO von Saint-Gobain Deutschland & Österreich (FOTO)

    Düsseldorf (ots) - Der international erfahrene Manager Christian Bako übernimmt
    am 1. Dezember 2025 die Führung von mehr als 8.000 Mitarbeitenden - Raimund
    Heinl tritt nach fast 40 Jahren bei Saint-Gobain in den Ruhestand.

    Saint-Gobain vollzieht einen geplanten Führungswechsel: Raimund Heinl, seit
    Januar 2019 CEO der deutschen und österreichischen Organisation, übergibt zum 1.
    Dezember 2025 den Stab an Christian Bako, der zuletzt die Funktion Vice
    President Marketing & Development der Saint-Gobain Gruppe innehatte.

    Raimund Heinl begann seine Karriere 1986 bei Saint-Gobain im Bereich
    Verstärkungsfasern/Technische Gewebe. Der weitere Berufsweg führte ihn zum
    Rohrleitungsguss und zur damaligen Fachhandelssparte von Saint-Gobain und dann
    zurück zu den Technischen Geweben, einer Geschäftseinheit, die er von 2007 bis
    Ende 2018 weltweit leitete. 2019 übernahm er die damals neu geschaffene Position
    des CEO Saint-Gobain Deutschland & Österreich. Seither navigierte er das
    Unternehmen erfolgreich durch die Corona-Pandemie, die Energiekrise während des
    Ukraine-Krieges sowie die aktuelle Baukrise. Ein Meilenstein war die Entwicklung
    von Saint-Gobain Solutions, einem integrierten Vertriebsmodell, das erstmals
    alle Saint-Gobain Marken als Komplettlösung für Kunden vereint - von der Dämmung
    über Trockenbau und Bauchemie bis zur Verglasung. Unter seiner Leitung wurden
    mit der Modernisierung und Digitalisierung der Produktionsstandorte zudem
    wichtige Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt.

    "Unter schwierigsten Bedingungen haben wir die Marktposition von Saint-Gobain in
    Deutschland und Österreich verteidigt und ausgebaut", bilanziert Raimund Heinl.
    "Trotz der Material- und Energiekrisen und des Einbruchs im Wohnungsneubau haben
    wir unsere Ertragskraft weiter gesteigert. Ich übergebe Christian ein
    erstklassiges Team, das in den letzten Jahren die Grundlagen für den
    nachhaltigen Erfolg von Saint-Gobain in Deutschland und Österreich gelegt hat."

    Christian Bako bringt 20 Jahre Branchenerfahrung mit. Nach seinem
    Betriebswirtschaftsstudium startete er beim Fenster- und Türtechnikhersteller
    Roto Frank, wo er zuletzt Geschäftsführer Frankreich war. Nach einer
    Zwischenstation bei dem führenden Fachhändler für Tür- und Fensterbeschläge VBH
    startete er 2017 bei Saint-Gobain als Chief Digital Officer der europäischen
    Glassparte. Es folgten Stationen als Geschäftsführer von Glassolutions
    Deutschland und Geschäftsführer von Saint-Gobain Abrasives für Zentraleuropa.
    Seit 2023 ist er als Mitglied des Executive Committee der Saint-Gobain Gruppe in
    Paris für das weltweite Marketing verantwortlich.

    Für Christian Bako geht es darum, gemeinsam mit den deutschen und
