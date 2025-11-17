Christian Bako wird neuer CEO von Saint-Gobain Deutschland & Österreich (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der international erfahrene Manager Christian Bako übernimmt

am 1. Dezember 2025 die Führung von mehr als 8.000 Mitarbeitenden - Raimund

Heinl tritt nach fast 40 Jahren bei Saint-Gobain in den Ruhestand.



Saint-Gobain vollzieht einen geplanten Führungswechsel: Raimund Heinl, seit

Januar 2019 CEO der deutschen und österreichischen Organisation, übergibt zum 1.

Dezember 2025 den Stab an Christian Bako, der zuletzt die Funktion Vice

President Marketing & Development der Saint-Gobain Gruppe innehatte.





Raimund Heinl begann seine Karriere 1986 bei Saint-Gobain im BereichVerstärkungsfasern/Technische Gewebe. Der weitere Berufsweg führte ihn zumRohrleitungsguss und zur damaligen Fachhandelssparte von Saint-Gobain und dannzurück zu den Technischen Geweben, einer Geschäftseinheit, die er von 2007 bisEnde 2018 weltweit leitete. 2019 übernahm er die damals neu geschaffene Positiondes CEO Saint-Gobain Deutschland & Österreich. Seither navigierte er dasUnternehmen erfolgreich durch die Corona-Pandemie, die Energiekrise während desUkraine-Krieges sowie die aktuelle Baukrise. Ein Meilenstein war die Entwicklungvon Saint-Gobain Solutions, einem integrierten Vertriebsmodell, das erstmalsalle Saint-Gobain Marken als Komplettlösung für Kunden vereint - von der Dämmungüber Trockenbau und Bauchemie bis zur Verglasung. Unter seiner Leitung wurdenmit der Modernisierung und Digitalisierung der Produktionsstandorte zudemwichtige Weichen für die Zukunft des Unternehmens gestellt."Unter schwierigsten Bedingungen haben wir die Marktposition von Saint-Gobain inDeutschland und Österreich verteidigt und ausgebaut", bilanziert Raimund Heinl."Trotz der Material- und Energiekrisen und des Einbruchs im Wohnungsneubau habenwir unsere Ertragskraft weiter gesteigert. Ich übergebe Christian einerstklassiges Team, das in den letzten Jahren die Grundlagen für dennachhaltigen Erfolg von Saint-Gobain in Deutschland und Österreich gelegt hat."Christian Bako bringt 20 Jahre Branchenerfahrung mit. Nach seinemBetriebswirtschaftsstudium startete er beim Fenster- und TürtechnikherstellerRoto Frank, wo er zuletzt Geschäftsführer Frankreich war. Nach einerZwischenstation bei dem führenden Fachhändler für Tür- und Fensterbeschläge VBHstartete er 2017 bei Saint-Gobain als Chief Digital Officer der europäischenGlassparte. Es folgten Stationen als Geschäftsführer von GlassolutionsDeutschland und Geschäftsführer von Saint-Gobain Abrasives für Zentraleuropa.Seit 2023 ist er als Mitglied des Executive Committee der Saint-Gobain Gruppe inParis für das weltweite Marketing verantwortlich.Für Christian Bako geht es darum, gemeinsam mit den deutschen und