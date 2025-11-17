Milliarden-Deal schockt Anleger: Diese Aktie bricht trotz Übernahme ein!

Clayton Dubilier and Rice übernimmt den Verpackungsspezialisten Sealed Air und bewertet das Unternehmen mit rund 6,2 Milliarden US-Dollar. Laut Mitteilung vom Montag zahlt die Beteiligungsfirma 42,15 US-Dollar je Aktie. Der Preis liegt knapp unter dem Schlusskurs vom Freitag von 43,28 US-Dollar, nachdem bereits erste Berichte über eine mögliche Übernahme durch CD&R kursierten.

Der Deal erreicht einen Unternehmenswert von 10,3 Milliarden US-Dollar. Bloomberg hatte bereits am Sonntag berichtet, dass CD&R unmittelbar vor der Bekanntgabe der Transaktion stehe. Trotz der offiziellen Bestätigung verlieren die Sealed-Air-Aktien zum Handelsstart knapp 3,5 Prozent und notieren bei 41,78 US-Dollar (Stand 15:33 MEZ).

Vom Wandbelag zum Verpackungsklassiker

Sealed Air begann 1957, als die Ingenieure Alfred W. Fielding und Marc Chavannes ein laminiertes Kunststoffprodukt mit eingeschlossenen Luftblasen entwickelten. Die Idee sollte ursprünglich eine innovative Wandverkleidung werden, fand aber keinen Markt. Stattdessen wuchs daraus eines der bekanntesten Verpackungsmaterialien der Welt: Luftpolsterfolie. Das Unternehmen produziert heute zudem Cryovac-Schrumpfverpackungen, Instapak-Schaumlösungen, medizinische Folien, Verpackungsmaschinen sowie Ausrüstung für die Lebensmittelindustrie.

Bedeutung für Markt und Branche

Mit der Übernahme stärkt CD&R seine Präsenz im globalen Verpackungssektor, der durch E-Commerce, Logistikoptimierung und Nachhaltigkeitsdruck im Umbruch steht. Die Transaktion signalisiert, dass etablierte Marken mit technischer Expertise und breitem Produktportfolio für Finanzinvestoren weiterhin attraktiv bleiben.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

