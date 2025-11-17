Kretinsky wird einer der größten Aktionäre von TotalEnergies
- Kretinsky wird großer Aktionär bei TotalEnergies.
- EPH kauft 50% einer Stromerzeugungsplattform.
- Deal stärkt TotalEnergies' Position im Strommarkt.
PARIS (dpa-AFX) - Der tschechische Investor Daniel Kretinsky wird zu einem der größten Einzelaktionäre des französischen Energiekonzerns Totalenergies . TotalEnergies habe mit Kretinskys tschechischem Energieunternehmen EPH eine Abmachung zum 50-prozentigen Kauf einer Stromerzeugungsplattform getroffen, die aus Gas- und Biomassekraftwerken und Batteriespeichersystemen besteht, teilte der französische Energieriese mit. Im Gegenzug für den Anteil erhalte EPH TotalEnergies-Aktien im Wert von 5,1 Milliarden Euro. Dies entspreche 4,1 Prozent des Grundkapitals von TotalEnergies, womit EPH zu einem der größten Einzelaktionäre werde.
Die Plattform besteht aus Kraftwerken und Batteriespeichersystemen in Italien, Großbritannien, Irland, den Niederlanden und Frankreich, die bereits in Betrieb oder in Bau sind und über eine Bruttokapazität von mehr als 14 Gigawatt verfügen. Beide Partner wollen die Kraftwerke in einem Gemeinschaftsunternehmen betreiben.
Für den bisher primär auf die Förderung von Öl und Gas konzentrierten französischen Konzern passt der Deal nach eigenen Angaben in die Strategie, seine Position auf den europäischen Strommärkten zu stärken, unter anderem um der steigenden Nachfrage von Rechenzentren gerecht zu werden./evs/DP/men
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 56,50 auf Tradegate (17. November 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,31 %.
Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 124,80 Mrd..
TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9513. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -0,60 %/+24,25 % bedeutet.
