Kretinsky wird einer der größten Aktionäre von TotalEnergies

Für den bisher primär auf die Förderung von Öl und Gas konzentrierten französischen Konzern passt der Deal nach eigenen Angaben in die Strategie, seine Position auf den europäischen Strommärkten zu stärken, unter anderem um der steigenden Nachfrage von Rechenzentren gerecht zu werden./evs/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 56,50 auf Tradegate (17. November 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,31 %.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 124,80 Mrd..

TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9513. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -0,60 %/+24,25 % bedeutet.