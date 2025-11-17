Coreo: Spannende Halbjahreszahlen enthüllt!
Coreo AG zeigt sich im ersten Halbjahr 2025 robust mit einem positiven EBIT von TEUR 65, trotz Herausforderungen und rückläufiger Mieteinnahmen. Effiziente Kostensenkungen und strategische Verkäufe trugen zur Ergebnisverbesserung bei.
- Coreo AG hat im ersten Halbjahr 2025 ein positives EBIT von TEUR 65 erzielt, was einen Rückgang von TEUR 68 im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Die Mieteinnahmen betrugen TEUR 2.548, was einen Rückgang von TEUR 458 im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.
- Das Bewertungsergebnis blieb ergebnisneutral, nachdem es im Vorjahr TEUR 200 betrug, da keine Neubewertung der Immobilienbestände vorgenommen wurde.
- Die Materialaufwendungen verringerten sich auf TEUR -1.288, während der Personalaufwand planmäßig auf TEUR -814 gesenkt wurde.
- Die Finanzaufwendungen lagen mit TEUR -1.756 leicht unter dem Vorjahreswert von TEUR -1.839.
- Das Periodenergebnis verbesserte sich von TEUR -2.120 auf TEUR -1.569, hauptsächlich aufgrund der Veräußerung der Immobilie in Bruchsal.
Der Kurs von Coreo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8825EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,81 % im Plus.
+6,65 %
+10,56 %
-1,63 %
-9,03 %
+222,66 %
+12,33 %
-31,69 %
-42,92 %
-89,90 %
