Börsen Update Europa - 17.11. - FTSE Athex 20 stark +2,20 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.156,98 PKT und fällt um -0,76 %. Top-Werte: Bilfinger +2,75 %, Jungheinrich +1,44 %, HENSOLDT +1,19 % Flop-Werte: Delivery Hero -4,15 %, Lanxess -3,71 %, Bechtle -3,39 %

Der DAX steht aktuell (13:59:48) bei 23.724,37 PKT und fällt um -0,51 %. Top-Werte: Rheinmetall +1,78 %, Airbus +1,46 %, Heidelberg Materials +1,31 % Flop-Werte: Merck -2,71 %, Siemens -2,68 %, Zalando -2,20 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:51) bei 3.499,22 PKT und fällt um -0,90 %.

Top-Werte: Nagarro +13,61 %, SUESS MicroTec +7,56 %, SMA Solar Technology +4,83 %

Flop-Werte: Bechtle -3,39 %, AIXTRON -2,71 %, Siemens Healthineers -2,03 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:48) bei 5.649,94 PKT und fällt um -0,63 %.

Top-Werte: Rheinmetall +1,78 %, Airbus +1,46 %, SAFRAN +1,20 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -3,35 %, Siemens -2,68 %, DHL Group -2,02 %

Der ATX steht aktuell (13:59:50) bei 4.829,32 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +2,25 %, PORR +1,60 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +1,58 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,96 %, STRABAG -2,77 %, Andritz -2,02 %

Der SMI steht aktuell (13:59:50) bei 12.573,88 PKT und fällt um -0,43 %.

Top-Werte: Novartis +0,97 %, UBS Group -0,07 %, Swisscom -0,32 %

Flop-Werte: Swiss Re -3,21 %, ABB -1,65 %, CIE Financiere Richemont -1,64 %

Der CAC 40 steht bei 8.131,63 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: Thales +2,13 %, Airbus +1,46 %, SAFRAN +1,20 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,77 %, Renault -1,71 %, Kering -1,56 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:26) bei 2.740,40 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,15 %, SSAB Registered (A) +0,40 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,32 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,80 %, ABB -1,65 %, Nordea Bank Abp -1,55 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.110,00 PKT und steigt um +2,20 %.

Top-Werte: Viohalco +2,15 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,57 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,42 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -2,07 %, Jumbo -1,74 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,21 %