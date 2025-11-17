Bilfinger Aktie heute im Plus (99,80€) - 17.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Bilfinger Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,75 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bilfinger Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 99,80€, mit einem Plus von +2,75 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Bilfinger ist ein führender Industriedienstleister, spezialisiert auf die Optimierung von Anlagen in der Prozessindustrie. Hauptdienstleistungen umfassen Engineering, Wartung und Betrieb. Stark in Europa, mit Präsenz in Nordamerika und Nahost. Konkurrenten: Fluor, Jacobs, TechnipFMC. USP: Expertise in Prozessindustrie, maßgeschneiderte Effizienzlösungen.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Bilfinger über einen Zuwachs von +8,03 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bilfinger Aktie damit um +9,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,20 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bilfinger einen Anstieg von +115,59 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,76 % geändert.

Bilfinger Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,58 % 1 Monat +1,20 % 3 Monate +8,03 % 1 Jahr +121,24 %

Informationen zur Bilfinger Aktie

Es gibt 38 Mio. Bilfinger Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,75 Mrd.EUR € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger nach Zahlen zum dritten Quartal von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den guten Resultaten richteten sich die Blicke nun auf den Kapitalmarkttag des …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Bilfinger Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bilfinger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bilfinger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.