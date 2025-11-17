Deutsche Bank will mit höherer Rendite 'europäischer Champion' werden

Wesentliche Hebel für den erwarteten Gewinnanstieg sollen höhere Einnahmen und eine "konsequente Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI)" sein. Eine stärkere Automatisierung samt KI-Einsatz soll den Anstieg der Kosten bremsen. Sewing sieht erhebliches Potenzial, das angepeilte Renditeniveau "sogar zu übertreffen".

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank setzt sich nach ihrem Aufschwung der vergangenen Jahre ehrgeizigere Ziele für die Zeit bis 2028. Deutlich höhere Erträge und weitere Einsparungen sollen die Rendite auf das materielle Eigenkapital von derzeit mehr als 10 Prozent auf mehr als 13 Prozent nach oben treiben, wie der Dax -Konzern am Montag zu Beginn einer Investorenveranstaltung mitteilte. "Langfristig wollen wir der europäische Champion sein", sagte Vorstandschef Christian Sewing. Die Aktionäre können schon früher auf höhere Dividenden hoffen.

So sollen die gesamten Erträge der Bank binnen drei Jahren von etwa 32 Milliarden auf etwa 37 Milliarden Euro steigen. Zugleich plant der Vorstand weitere Kostensenkungen von etwa 2 Milliarden Euro brutto, damit die Erträge weiterhin schneller steigen als die Kosten des Instituts.

Dennoch dürften die zinsunabhängigen Aufwendungen der Bank bis 2028 nach Berechnungen des Vorstands im Schnitt um zwei Prozent pro Jahr auf rund 22 Milliarden Euro steigen. Am Ende sollen die Kosten der Bank aber nur noch weniger als 60 Prozent der Erträge aufzehren. Für das laufende Jahr hat sich das Management lediglich weniger als 65 Prozent zum Ziel gesetzt.

Mit seinen neuen Zielen zeigt sich der Vorstand ehrgeiziger als von Analysten erwartet. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Branchenexperten rechnen für 2028 im Schnitt bislang nur mit Erträgen von knapp 35 Milliarden Euro. Davon dürften die Kosten fast 63 Prozent aufzehren. Bei der Rendite auf das materielle Eigenkapital erwarten sie bisher lediglich 10,5 Prozent und damit kaum mehr als für das laufende Jahr.

Der Vorstand ist indes deutlich optimistischer und stellt den Anteilseignern zudem schon früher höhere Dividenden in Aussicht. Ab dem Jahr 2026 sollen 60 Prozent des auf die Aktionäre entfallenden Gewinns an die Aktionäre fließen. Bisher liegt diese Quote bei 50 Prozent. Zudem sieht die Bank Potenzial, überschüssiges Kapital für zusätzliche Ausschüttungen zu nutzen.

Um die Erträge nach oben zu treiben, will die Deutsche Bank Kapital in Geschäftsfelder umschichten, von denen sie sich eine höhere Wertschöpfung verspricht. "Ab 2026 werden wir gezielt in wertschaffende Bereiche investieren", sagte der designierte Finanzvorstand Raja Akram.

Vorstandschef Sewing hatte die Führung des größten deutschen Geldhauses im Jahr 2018 in einer langen und tiefen Krise übernommen. Mit dem Abbau zigtausender Stellen, einer starken Verkleinerung der hauseigenen Investmentbank brachte er den Dax-Konzern wieder auf Gewinn- und Wachstumskurs.

Dies gelang nicht ohne Holpern. Im Jahr 2022 erreichte er sein mittelfristiges Renditeziel von damals 8 Prozent nur dank eines milliardenschweren Steuereffekts. Danach ging es wieder ein Stück abwärts. An sein für 2025 gesetztes Renditeziel von 10 Prozent wollten Analysten lange nicht glauben. Inzwischen scheint die Bank aber auf gutem Weg, dieses Ziel zu erreichen./stw/err/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 31,97 auf Tradegate (17. November 2025, 14:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,37 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,86 Mrd.. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +8,09 %/+27,74 % bedeutet.



