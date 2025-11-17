    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUBS Group AktievorwärtsNachrichten zu UBS Group

    UBS-Präsident Kelleher spricht mit US-Finanzminister über Umzug in USA

    Foto: lenscap50 - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Laut einem Medienbericht hat die Schweizer Großbank UBS mit der US-Regierung auf oberster Ebene über eine Verlegung des Hauptsitzes in die USA gesprochen. Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher habe in der Angelegenheit US-Finanzminister Scott Bessent getroffen, schrieb die "Financial Times" ("FT") am Montag auf ihrer Website.

    Kelleher und Bessent hätten in den letzten Monaten Gespräche über die möglichen Auswirkungen eines Umzugs nach Amerika geführt, so der Bericht weiter. Die Zeitung beruft sich dabei auf Insider. Laut dem Bericht seien die Gespräche Teil von Kellehers Bemühungen, Druck auf die Schweizer Regierung in Sachen Kapitalanforderungen auszuüben.

    Schon im September hatte die "New York Post" von Treffen zwischen hohen UBS-Führungskräften und Vertretern der US-Regierung gesprochen. Auch damals ging es laut den Angaben um eine mögliche Sitzverlegung.

    Die UBS hat solche Gerüchte zuletzt stets so kommentiert, dass sie "weiterhin als erfolgreiche globale Bank mit Sitz in der Schweiz" tätig sein wolle. Diese Aussage wurde nun auch auf Anfrage der "FT" wiederholt./rw/uh/AWP/men

    Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 33,57 auf Lang & Schwarz (17. November 2025, 14:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UBS Group Aktie um +1,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von UBS Group bezifferte sich zuletzt auf 111,22 Mrd..

    UBS Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4631. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,50CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 41,00CHF was eine Bandbreite von -9,57 %/+23,59 % bedeutet.




