Katrin Gottschalk zu dritter 'taz'-Chefredakteurin berufen

BERLIN (dpa-AFX) - Katrin Gottschalk steigt bei der "tageszeitung" ("taz") zur gleichberechtigten Chefredakteurin auf und bildet mit Barbara Junge und Ulrike Winkelmann künftig ein Führungstrio. Das habe der "taz"-Vorstand entschieden, teilte die Zeitung aus Berlin mit. Bisher war Gottschalk stellvertretende Chefin gewesen, seit 2020 zusätzlich Leiterin der digitalen Produktentwicklung.

Erst vor wenigen Wochen hatte die "taz" eine wesentliche Umstellung hin zum Digitalen unternommen: Seit dem 20. Oktober erscheint die Zeitung unter der Woche als rein digitale e-Paper-Ausgabe, die "Wochentaz" wird weiterhin gedruckt. Zudem gibt es den Online-Auftritt taz.de./bok/DP/men



