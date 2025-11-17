    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Katrin Gottschalk zu dritter 'taz'-Chefredakteurin berufen

    • Katrin Gottschalk wird Chefredakteurin der taz.
    • Sie bildet Führungstrio mit Junge und Winkelmann.
    • taz setzt auf digitale Transformation, e-Paper seit Okt.

    BERLIN (dpa-AFX) - Katrin Gottschalk steigt bei der "tageszeitung" ("taz") zur gleichberechtigten Chefredakteurin auf und bildet mit Barbara Junge und Ulrike Winkelmann künftig ein Führungstrio. Das habe der "taz"-Vorstand entschieden, teilte die Zeitung aus Berlin mit. Bisher war Gottschalk stellvertretende Chefin gewesen, seit 2020 zusätzlich Leiterin der digitalen Produktentwicklung.

    Erst vor wenigen Wochen hatte die "taz" eine wesentliche Umstellung hin zum Digitalen unternommen: Seit dem 20. Oktober erscheint die Zeitung unter der Woche als rein digitale e-Paper-Ausgabe, die "Wochentaz" wird weiterhin gedruckt. Zudem gibt es den Online-Auftritt taz.de./bok/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
