Rentenpaket auf keinen Fall verschieben

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im wieder aufgeflammten Streit über die Rente lehnt CSU-Chef Markus Söder eine Verschiebung des geplanten Reformpakets entschieden ab. Er hielte eine Vertagung für grundlegend falsch, die CSU würde dies "auf keinen Fall unterstützen", sagte der bayerische Ministerpräsident bei einem Termin in München. "Wir glauben, dass es sinnvoll ist, dass wir das dieses Jahr auf den Weg bringen." Dazu werde es noch einige Gespräche geben. Es sei "sicherlich noch ein Stück Bewegung drin, wie man das gut einbauen kann, auch die Sorgen der Jungen. Aber verschieben ist Unsinn."

Söder fügte hinzu: "Und ich hoffe sehr, dass auch alle Regierungsmitglieder, die diesen Entwurf beschlossen haben, dann auch zu diesem Entwurf stehen. Das ist eigentlich ein Standard, der sollte auch gegeben sein, jetzt in der Zukunft." Letztlich gab sich Söder aber zuversichtlich, dass der Streit lösbar ist: "Wir kriegen das schon irgendwie hin alles. Ich bin da optimistisch", sagte er.