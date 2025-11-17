Anixa Biosciences gibt bekannt, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen Freinamen für seine CAR-T-Therapie genehmigt hat – dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur weltweiten Anerkennung und zukünftigen Vermarktung

SAN JOSE, Kalifornien, 17. November 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass der Expertenausschuss für internationale Freinamen (INN) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) „Liraltagene Autoleucel“ als Freinamen für die neuartige FSHR-gerichtete CAR-T-Therapie des Unternehmens gegen rezidivierendes Ovarialkarzinom genehmigt hat. Das INN-Nomenklaturschema für CAR-T-Zelltherapien folgt einer aus zwei Wörtern bestehenden Struktur, die die Gen- und die Zellkomponente beschreibt.

„Die Vergabe des Freinamens stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung und potenziellen zukünftigen Vermarktung unserer CAR-T-Therapie dar. Im Rahmen des INN-Bezeichnungsverfahrens werden vorgeschlagene Arzneimittelnamen sorgfältig auf die Einhaltung der Nomenklaturrichtlinien und mögliche Konflikte geprüft, woraufhin ein Expertenkonsens erzielt und eine öffentliche Überprüfung durchgeführt wird. Mit dieser INN-Zulassung haben wir die Möglichkeit, einen allgemein anerkannten und konfliktfreien Arzneimittelnamen für unsere CAR-T-Therapie zu etablieren“, so Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO von Anixa. „Mit Blick auf die Zukunft konzentrieren wir uns weiterhin auf die erfolgreiche Durchführung unserer laufenden Phase-1-Studie mit Liraltagene Autoleucel zur Behandlung von Ovarialkarzinom und freuen uns darauf, in den kommenden Wochen mit der fünften Dosiskohorte zu beginnen. Die Phase-1-Studie wird in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center durchgeführt.“

Jeder INN-Name ist eindeutig und wird zur Kennzeichnung pharmazeutischer Wirkstoffe verwendet. Jeder Wirkstoff, der als Arzneimittel vermarktet werden soll, muss mit einem eindeutigen Namen versehen werden, der weltweit akzeptabel ist, um die eindeutige Identifizierung, sichere Verschreibung und Abgabe von Arzneimitteln an den Patienten zu gewährleisten. Anixa wird in künftigen Mitteilungen auf die Verwendung von Liraltagene Autoleucel oder Lira-cel umstellen.