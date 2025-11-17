    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Aktie auf Allzeithoch

    Aktienrückkäufe, Dividende, KI-Fantasie: Siemens Energys Weg zum Rekordhoch

    Der KI-Hype hat die Aktie des Energietechnik-Spezialisten voll erfasst. Nach den starken Quartalszahlen dringt Siemens Energy in neue Höhen vor.

    Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

    Wer hätte das gedacht? Vor genau zwei Jahren, am 17.11.2023, ging die Siemens-Energy-Aktie bei einem Kurs von 11,68 Euro aus dem Handel. Die Papiere waren im absoluten Stimmungstief gefangen, und nichts deutete auf das unglaubliche Comeback hin, was sich in den darauffolgenden 24 Monaten vollziehen würde.

    Am Montag kletterte die Aktie auf ein neues Rekordhoch von 114,60 Euro. Überzeugende Jahreszahlen und ein optimistischer Ausblick haben den Papiere zusätzlichen Schub verliehen. Der anstehende Kapitalmarkttag am 20. November könnte weitere Impulse liefern – und die Rekordrallye von Siemens Energy nochmals befeuern.

    Bereits zum Wochenschluss hatte Siemens Energy die Börse mit einem Gewinnsprung und angehobenen Mittelfristzielen begeistert. Nun folgen die Analysten mit deutlich höheren Kurszielen – allen voran die spanische Großbank Santander, die die Aktie von "Neutral" auf "Outperform" hochstufte und ihr Kursziel auf 135 Euro anhob. Auch die Deutsche Bank zeigt sich zuversichtlich und schraubte ihr Kursziel von 120 auf 130 Euro rauf. Besonders erfreulich für Anleger: Erstmals seit vier Jahren soll auch wieder eine Dividende fließen.

    Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs der Siemens-Energy-Aktie mehr als verdoppelt – ein Plus von rund 125 Prozent. Im DAX liegt damit nur Rheinmetall in der Performance noch vor dem Energietechnikkonzern. Unterstützt wird die Rallye auch durch die technische Verfassung: Der Kurs notiert klar über seiner 21-Tage-Linie – ein positives Signal für Trendfolger.

    Besonders gut kommt bei Investoren die strategische Ausrichtung auf Rechenzentren an. Angesichts des KI-Booms wächst der Energiebedarf in diesem Segment rasant – und Siemens Energy will davon profitieren. Citigroup-Experte Vivek Midhra lobt die "starken Ziele für 2028" und hält Aktienrückkäufe von bis zu 3 Milliarden Euro für denkbar.

    Alexander Hauenstein von der DZ-Bank zufolge wird die Aktie von US-Investoren wegen des Bedarfs nach Strominfrastruktur für Rechenzentren immer mehr als "KI-Play" gesehen.  Es stellt sich die Frage, ob die positiven News zu Gewinnmitnahmen führen (da weniger positives Überraschungspotenzial). Fundamental gesehen, scheinen sich unsere Sorgen bezüglich des Investment Cases jedoch mehr und mehr aufzulösen."

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 111,7EUR auf Tradegate (17. November 2025, 14:23 Uhr) gehandelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



