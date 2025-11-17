Bauern warnen vor Preisdumping bei Milchprodukten

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Bauernverband warnt vor einem immer schärferen Preiskampf bei Milch und Milchprodukten in den Supermärkten. "Wir fordern die Discounter auf, dieses gefährliche Preisdumping umgehend zu beenden", sagte der zuständige Vizepräsident, Karsten Schmal. "Die von den Discountern im Kampf um Kunden eingeleitete Abwärtsspirale darf nicht zur Senkung des Erzeugerpreises führen." Das wäre inakzeptabel und träfe Milchbetriebe hart.

Die großen Discounter haben eine vierte Preissenkungsrunde seit Anfang September eingeläutet. Für Butter, Sahne und Milch sollten die Verkaufspreise am Montag herabgesetzt werden, wie Lidl, Aldi Nord, Aldi Süd und Norma am Sonntag ankündigten. Die Preise sinken je nach Produkt um 7 bis 25 Prozent.