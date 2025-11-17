Klingbeil ruft China zu Vermittlung im Ukraine-Krieg auf

PEKING (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil hat China aufgerufen, sich stärker als bisher für ein Ende des russischen Kriegs in der Ukraine einzusetzen. Er sei fest davon überzeugt, "dass China hierbei eine entscheidende Rolle spielen kann", sagte der Finanzminister und SPD-Chef bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizepremier He Lifeng. Der Ukraine-Krieg sei auch ein destabilisierender Faktor für die globale wirtschaftliche Entwicklung.

He betonte, Chinas Haltung zur "Ukraine-Krise" sei unverändert. Die Volksrepublik unterstütze alle Anstrengungen, die zu einem Frieden führten und wolle mit der internationalen Gemeinschaft, "Deutschland eingeschlossen", weiter eine konstruktive Rolle zur Lösung spielen, sagte er.