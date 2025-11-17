    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klingbeil ruft China zu Vermittlung im Ukraine-Krieg auf

    • Klingbeil fordert China zu mehr Engagement für Frieden auf.
    • China unterstützt Friedensbemühungen, bleibt neutral.
    • Stabilität in deutsch-chinesischen Beziehungen wichtig.

    PEKING (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil hat China aufgerufen, sich stärker als bisher für ein Ende des russischen Kriegs in der Ukraine einzusetzen. Er sei fest davon überzeugt, "dass China hierbei eine entscheidende Rolle spielen kann", sagte der Finanzminister und SPD-Chef bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizepremier He Lifeng. Der Ukraine-Krieg sei auch ein destabilisierender Faktor für die globale wirtschaftliche Entwicklung.

    He betonte, Chinas Haltung zur "Ukraine-Krise" sei unverändert. Die Volksrepublik unterstütze alle Anstrengungen, die zu einem Frieden führten und wolle mit der internationalen Gemeinschaft, "Deutschland eingeschlossen", weiter eine konstruktive Rolle zur Lösung spielen, sagte er.

    Klingbeil ist als erster Minister der schwarz-roten Bundesregierung in Peking - Außenminister Johann Wadephul hatte seine Reise kurz davor verschoben, weil er nicht ausreichend hochrangige Gesprächspartner bekommen hatte.

    China gilt als enger Partner Moskaus und verurteilte Russlands Vorgehen in der Ukraine bislang nicht. International stärkt Peking seinem Partner damit indirekt den Rücken. Die Volksrepublik spült außerdem durch russische Öl-Importe Geld in Moskaus Kriegskasse. He erklärte zudem, dass die Welt von "Turbulenzen" geprägt sei. Eine stabile deutsch-chinesische Beziehung könne deshalb international mehr Sicherheit bieten, erklärte er./tam/DP/mis






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
