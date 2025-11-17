    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    AKTIE IM FOKUS

    Delivery Hero am MDax-Ende - Rekordtief rückt näher

    • Delivery Hero-Aktien fallen um 4,2% auf 16,24 Euro.
    • Rekordtief bei 14,92 Euro im Februar 2024 droht.
    • Börsenwert sank auf 4,8 Milliarden Euro seit 2021.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero sind am Montag unter Druck geblieben. Zuletzt büßten sie als Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Unternehmen 4,2 Prozent auf 16,24 Euro ein. Damit steuern die Papiere des Essenslieferdienstes weiter auf ihr Rekordtief bei 14,92 Euro zu, auf das sie im Februar 2024 gerutscht waren.

    Seit Jahresbeginn hat Delivery Hero bereits rund 40 Prozent an Wert verloren und gehört in der Folge zu den schwächsten MDax-Titeln. Eine zwischenzeitliche Erholung verpuffte in der Vorwoche nach Quartalszahlen wieder. Analysten hatten sich unter anderem skeptisch zur Profitabilität geäußert.

    Der Börsenwert von Delivery Hero ist inzwischen auf rund 4,8 Milliarden Euro gefallen. Zum Vergleich: Anfang 2021, zum Höhepunkt der Corona-Pandemie, hatten die Aktien zeitweise mehr als 145 Euro gekostet. Das Unternehmen war damals fast 30 Milliarden Euro wert. Wegen ihres Höhenflugs während der Pandemie waren die Delivery-Hero-Aktien von August 2020 bis Juni 2022 im Dax notiert.

    Größter Anteilseigner des Unternehmens ist mit rund 27 Prozent die auf Technologieunternehmen spezialisierte Beteiligungsgesellschaft Prosus , die erst vor wenigen Wochen den Delivery-Hero-Konkurrenten Just Eat Takeaway (Lieferando) für etwas mehr als vier Milliarden Euro übernommen hat. Einige Experten erwarten, dass Prosus auch für Delivery Hero eine Offerte abgibt./niw/mis/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 29.149 auf Ariva Indikation (17. November 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um -9,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -28,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 4,97 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +80,94 %/+141,25 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang der Delivery Hero Aktie in den letzten Tagen, wobei technische, fundamentale und marktmanipulative Aspekte im Fokus stehen. Es wird spekuliert, ob eine Übernahme bevorsteht, und die Rolle von Derivaten sowie die Übertreibung der Kursverluste werden kritisch betrachtet. Die aktuelle Bewertung gilt als stark übertrieben, mit Hinweisen auf technische Unterstützungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Delivery Hero eingestellt.

