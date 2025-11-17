Papier ist und bleibt unverzichtbar

Berlin (ots) - 93,5 Prozent der Verbraucher bestätigen: Papier und Pappe bleiben

auch in Zukunft unverzichtbar / Papier- und Pappverpackungen für 90 Prozent

beliebter als andere Verpackungsarten / 84,6 Prozent halten Papier im

Bildungssystem für unersetzlich / 79,2 Prozent notieren ihre täglichen To-Dos am

liebsten auf Papier / 88,2 Prozent wollen wichtige Dokumente weiterhin in

Papierform / DIE PAPIERINDUSTRIE Hauptgeschäftsführer Alexander von Reibnitz:

"Papier und Pappe sind und bleiben beliebte Materialien mit vielseitiger

Verwendungsmöglichkeit."



Kein Tag ohne Papier. Nahezu neun von zehn Befragten bestätigen: Papier gehört

fest zu ihrem Alltag. Das zeigt eine repräsentative Studie des Umfrageinstituts

Appinio GmbH, die der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE e. V. in Auftrag gegeben hat.

Befragt wurden Anfang Oktober 2.000 Personen in Deutschland. Papier ist demnach

nicht nur unverzichtbar im täglichen Leben, sondern auch besonders beliebt - ob

als Verpackung, im Bildungs- oder im Hygienebereich.









Im Supermarkt oder beim Online-Shopping - für die Mehrheit der Verbraucherinnen

und Verbraucher sind Papierverpackungen die erste Wahl. Ob die leckeren

Sonntagsbrötchen oder das köstliche Müsli - am liebsten konsumieren die

Deutschen ihre Lebensmittel aus der praktischen Papier- oder Pappverpackung.

Rund 65 Prozent der Befragten greifen im stationären Handel bevorzugt zu Papier-

oder Pappverpackungen. Besonders ausgeprägt ist diese Präferenz in der

Altersgruppe 55 bis 65 Jahre mit 71,8 Prozent, gefolgt von den 35- bis 44- und

45- bis 54-Jährigen mit jeweils 66 Prozent. Auch die Jüngsten sind sich der

Vorteile dieses Materials bewusst: Fast 60 Prozent der Befragten der Generation

Z und Y entscheiden sich beim Einkauf zwischen den drei bekanntesten

Verpackungsarten für Papier oder Pappe. Betrachtet man den Online-Handel, zeigt

sich ein ähnliches Bild. 57,5 Prozent aller Befragten wünschen sich ihre

Bestellungen in Papier- oder Pappverpackungen versendet zu bekommen. Besonders

beliebt ist dies bei Familien mit Kindern (59,5 Prozent) und Personen ab dem 35.

Lebensjahr (63 Prozent). Stellt man die Frage, ob Kunststoff- oder

Papierverpackungen bevorzugt werden, so sprechen sich über 90 Prozent der

Befragten für Papier und Pappe aus. Dennoch sind die Möglichkeiten, insbesondere

bei den Lebensmitteln, begrenzt: Nur 35,1 Prozent der Befragten gaben an, mit

Lebensmittelverpackungen aus Papier und Pappe in Berührung zu kommen. Damit ist

klar: Der Trend geht Richtung Papier und Pappe, wobei das Potenzial im

Lebensmittelsektor noch groß ist. Seite 1 von 3 Seite 2 ►





