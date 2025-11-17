Aktuelle Verbraucherumfrage zur Nutzung von Papier und Pappe zeigt
Papier ist und bleibt unverzichtbar
Berlin (ots) - 93,5 Prozent der Verbraucher bestätigen: Papier und Pappe bleiben
auch in Zukunft unverzichtbar / Papier- und Pappverpackungen für 90 Prozent
beliebter als andere Verpackungsarten / 84,6 Prozent halten Papier im
Bildungssystem für unersetzlich / 79,2 Prozent notieren ihre täglichen To-Dos am
liebsten auf Papier / 88,2 Prozent wollen wichtige Dokumente weiterhin in
Papierform / DIE PAPIERINDUSTRIE Hauptgeschäftsführer Alexander von Reibnitz:
"Papier und Pappe sind und bleiben beliebte Materialien mit vielseitiger
Verwendungsmöglichkeit."
Kein Tag ohne Papier. Nahezu neun von zehn Befragten bestätigen: Papier gehört
fest zu ihrem Alltag. Das zeigt eine repräsentative Studie des Umfrageinstituts
Appinio GmbH, die der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE e. V. in Auftrag gegeben hat.
Befragt wurden Anfang Oktober 2.000 Personen in Deutschland. Papier ist demnach
nicht nur unverzichtbar im täglichen Leben, sondern auch besonders beliebt - ob
als Verpackung, im Bildungs- oder im Hygienebereich.
auch in Zukunft unverzichtbar / Papier- und Pappverpackungen für 90 Prozent
beliebter als andere Verpackungsarten / 84,6 Prozent halten Papier im
Bildungssystem für unersetzlich / 79,2 Prozent notieren ihre täglichen To-Dos am
liebsten auf Papier / 88,2 Prozent wollen wichtige Dokumente weiterhin in
Papierform / DIE PAPIERINDUSTRIE Hauptgeschäftsführer Alexander von Reibnitz:
"Papier und Pappe sind und bleiben beliebte Materialien mit vielseitiger
Verwendungsmöglichkeit."
Kein Tag ohne Papier. Nahezu neun von zehn Befragten bestätigen: Papier gehört
fest zu ihrem Alltag. Das zeigt eine repräsentative Studie des Umfrageinstituts
Appinio GmbH, die der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE e. V. in Auftrag gegeben hat.
Befragt wurden Anfang Oktober 2.000 Personen in Deutschland. Papier ist demnach
nicht nur unverzichtbar im täglichen Leben, sondern auch besonders beliebt - ob
als Verpackung, im Bildungs- oder im Hygienebereich.
90,9 Prozent sagen Ja zu Papier: im Handel und online die erste Wahl
Im Supermarkt oder beim Online-Shopping - für die Mehrheit der Verbraucherinnen
und Verbraucher sind Papierverpackungen die erste Wahl. Ob die leckeren
Sonntagsbrötchen oder das köstliche Müsli - am liebsten konsumieren die
Deutschen ihre Lebensmittel aus der praktischen Papier- oder Pappverpackung.
Rund 65 Prozent der Befragten greifen im stationären Handel bevorzugt zu Papier-
oder Pappverpackungen. Besonders ausgeprägt ist diese Präferenz in der
Altersgruppe 55 bis 65 Jahre mit 71,8 Prozent, gefolgt von den 35- bis 44- und
45- bis 54-Jährigen mit jeweils 66 Prozent. Auch die Jüngsten sind sich der
Vorteile dieses Materials bewusst: Fast 60 Prozent der Befragten der Generation
Z und Y entscheiden sich beim Einkauf zwischen den drei bekanntesten
Verpackungsarten für Papier oder Pappe. Betrachtet man den Online-Handel, zeigt
sich ein ähnliches Bild. 57,5 Prozent aller Befragten wünschen sich ihre
Bestellungen in Papier- oder Pappverpackungen versendet zu bekommen. Besonders
beliebt ist dies bei Familien mit Kindern (59,5 Prozent) und Personen ab dem 35.
Lebensjahr (63 Prozent). Stellt man die Frage, ob Kunststoff- oder
Papierverpackungen bevorzugt werden, so sprechen sich über 90 Prozent der
Befragten für Papier und Pappe aus. Dennoch sind die Möglichkeiten, insbesondere
bei den Lebensmitteln, begrenzt: Nur 35,1 Prozent der Befragten gaben an, mit
Lebensmittelverpackungen aus Papier und Pappe in Berührung zu kommen. Damit ist
klar: Der Trend geht Richtung Papier und Pappe, wobei das Potenzial im
Lebensmittelsektor noch groß ist.
Im Supermarkt oder beim Online-Shopping - für die Mehrheit der Verbraucherinnen
und Verbraucher sind Papierverpackungen die erste Wahl. Ob die leckeren
Sonntagsbrötchen oder das köstliche Müsli - am liebsten konsumieren die
Deutschen ihre Lebensmittel aus der praktischen Papier- oder Pappverpackung.
Rund 65 Prozent der Befragten greifen im stationären Handel bevorzugt zu Papier-
oder Pappverpackungen. Besonders ausgeprägt ist diese Präferenz in der
Altersgruppe 55 bis 65 Jahre mit 71,8 Prozent, gefolgt von den 35- bis 44- und
45- bis 54-Jährigen mit jeweils 66 Prozent. Auch die Jüngsten sind sich der
Vorteile dieses Materials bewusst: Fast 60 Prozent der Befragten der Generation
Z und Y entscheiden sich beim Einkauf zwischen den drei bekanntesten
Verpackungsarten für Papier oder Pappe. Betrachtet man den Online-Handel, zeigt
sich ein ähnliches Bild. 57,5 Prozent aller Befragten wünschen sich ihre
Bestellungen in Papier- oder Pappverpackungen versendet zu bekommen. Besonders
beliebt ist dies bei Familien mit Kindern (59,5 Prozent) und Personen ab dem 35.
Lebensjahr (63 Prozent). Stellt man die Frage, ob Kunststoff- oder
Papierverpackungen bevorzugt werden, so sprechen sich über 90 Prozent der
Befragten für Papier und Pappe aus. Dennoch sind die Möglichkeiten, insbesondere
bei den Lebensmitteln, begrenzt: Nur 35,1 Prozent der Befragten gaben an, mit
Lebensmittelverpackungen aus Papier und Pappe in Berührung zu kommen. Damit ist
klar: Der Trend geht Richtung Papier und Pappe, wobei das Potenzial im
Lebensmittelsektor noch groß ist.
Autor folgen