    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Aktuelle Verbraucherumfrage zur Nutzung von Papier und Pappe zeigt

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Papier ist und bleibt unverzichtbar

    Berlin (ots) - 93,5 Prozent der Verbraucher bestätigen: Papier und Pappe bleiben
    auch in Zukunft unverzichtbar / Papier- und Pappverpackungen für 90 Prozent
    beliebter als andere Verpackungsarten / 84,6 Prozent halten Papier im
    Bildungssystem für unersetzlich / 79,2 Prozent notieren ihre täglichen To-Dos am
    liebsten auf Papier / 88,2 Prozent wollen wichtige Dokumente weiterhin in
    Papierform / DIE PAPIERINDUSTRIE Hauptgeschäftsführer Alexander von Reibnitz:
    "Papier und Pappe sind und bleiben beliebte Materialien mit vielseitiger
    Verwendungsmöglichkeit."

    Kein Tag ohne Papier. Nahezu neun von zehn Befragten bestätigen: Papier gehört
    fest zu ihrem Alltag. Das zeigt eine repräsentative Studie des Umfrageinstituts
    Appinio GmbH, die der Verband DIE PAPIERINDUSTRIE e. V. in Auftrag gegeben hat.
    Befragt wurden Anfang Oktober 2.000 Personen in Deutschland. Papier ist demnach
    nicht nur unverzichtbar im täglichen Leben, sondern auch besonders beliebt - ob
    als Verpackung, im Bildungs- oder im Hygienebereich.

    90,9 Prozent sagen Ja zu Papier: im Handel und online die erste Wahl

    Im Supermarkt oder beim Online-Shopping - für die Mehrheit der Verbraucherinnen
    und Verbraucher sind Papierverpackungen die erste Wahl. Ob die leckeren
    Sonntagsbrötchen oder das köstliche Müsli - am liebsten konsumieren die
    Deutschen ihre Lebensmittel aus der praktischen Papier- oder Pappverpackung.
    Rund 65 Prozent der Befragten greifen im stationären Handel bevorzugt zu Papier-
    oder Pappverpackungen. Besonders ausgeprägt ist diese Präferenz in der
    Altersgruppe 55 bis 65 Jahre mit 71,8 Prozent, gefolgt von den 35- bis 44- und
    45- bis 54-Jährigen mit jeweils 66 Prozent. Auch die Jüngsten sind sich der
    Vorteile dieses Materials bewusst: Fast 60 Prozent der Befragten der Generation
    Z und Y entscheiden sich beim Einkauf zwischen den drei bekanntesten
    Verpackungsarten für Papier oder Pappe. Betrachtet man den Online-Handel, zeigt
    sich ein ähnliches Bild. 57,5 Prozent aller Befragten wünschen sich ihre
    Bestellungen in Papier- oder Pappverpackungen versendet zu bekommen. Besonders
    beliebt ist dies bei Familien mit Kindern (59,5 Prozent) und Personen ab dem 35.
    Lebensjahr (63 Prozent). Stellt man die Frage, ob Kunststoff- oder
    Papierverpackungen bevorzugt werden, so sprechen sich über 90 Prozent der
    Befragten für Papier und Pappe aus. Dennoch sind die Möglichkeiten, insbesondere
    bei den Lebensmitteln, begrenzt: Nur 35,1 Prozent der Befragten gaben an, mit
    Lebensmittelverpackungen aus Papier und Pappe in Berührung zu kommen. Damit ist
    klar: Der Trend geht Richtung Papier und Pappe, wobei das Potenzial im
    Lebensmittelsektor noch groß ist.
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Aktuelle Verbraucherumfrage zur Nutzung von Papier und Pappe zeigt Papier ist und bleibt unverzichtbar 93,5 Prozent der Verbraucher bestätigen: Papier und Pappe bleiben auch in Zukunft unverzichtbar / Papier- und Pappverpackungen für 90 Prozent beliebter als andere Verpackungsarten / 84,6 Prozent halten Papier im Bildungssystem für unersetzlich / …