Bilfinger SE: Aktienrückkauf - Jetzt profitieren!
Bilfinger SE setzt mit dem Erwerb von 11.272 eigenen Aktien im November 2025 ein klares Zeichen für ihre strategische Ausrichtung und Transparenz im Rahmen des laufenden Rückkaufprogramms.
- Bilfinger SE hat im Zeitraum vom 10. bis 14. November 2025 insgesamt 11.272 eigene Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufs erworben.
- Der Aktienrückkauf wurde am 20. Januar 2025 bekannt gegeben und begann am 21. Januar 2025.
- Das Gesamtvolumen der bis zum 14. November 2025 im Rahmen des Rückkaufs erworbenen Aktien beträgt 602.642 Stück.
- Der Erwerb der Aktien erfolgt ausschließlich über die Börse durch eine von Bilfinger SE beauftragte Bank.
- Die täglichen Rückkaufzahlen und gewichteten Durchschnittskurse der Aktien sind auf der Website von Bilfinger SE veröffentlicht.
- Bilfinger SE ist im MDAX gelistet und hat ihren Sitz in Mannheim, Deutschland.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2025, bei Bilfinger ist am 04.03.2026.
Der Kurs von Bilfinger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 99,28EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,21 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 99,50EUR das entspricht einem Plus von +0,23 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.169,95PKT (-0,84 %).
+2,32 %
+9,03 %
+1,18 %
+6,51 %
+118,54 %
+238,77 %
+310,51 %
+112,43 %
+111,39 %
