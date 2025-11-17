JPMorgan senkt Ziel für Nike auf 86 Dollar - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 55,36 auf Tradegate (17. November 2025, 14:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um +1,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 64,98 Mrd..

Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 100,00USD was eine Bandbreite von +28,96 %/+84,23 % bedeutet.