    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Ziel für Nike auf 86 Dollar - 'Overweight'

    • JPMorgan senkt Nike-Kursziel auf 86 US-Dollar.
    • Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Overweight".
    • Moderate US-Konsum-Erwartungen bieten Überraschungspotenzial.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Sportartikelherstellers Nike von 100 auf 86 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Boss ging am Montag auf die Themen der Global Luxury & Brands Conference in Paris ein. Die Erwartungen an das US-Konsumverhalten seien moderat und böten damit Überraschungspotenzial./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:06 / EST

    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 86 US-Dollar

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
