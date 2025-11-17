ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Nike auf 86 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Nike-Kursziel auf 86 US-Dollar.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Overweight".
- Moderate US-Konsum-Erwartungen bieten Überraschungspotenzial.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien des Sportartikelherstellers Nike von 100 auf 86 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Matthew Boss ging am Montag auf die Themen der Global Luxury & Brands Conference in Paris ein. Die Erwartungen an das US-Konsumverhalten seien moderat und böten damit Überraschungspotenzial./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:06 / EST
