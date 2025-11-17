    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Technologieunternehmen des Bundes stellt Geschäftsführung neu auf

    Berlin (ots) -

    - Christian Helfrich übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung
    - Frederik Blachetta wird Chief Technology, Data & Innovation Officer, Dr.
    Claudia Thamm Chief Sales Officer
    - Kai Beckmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klares Zeichen für strategisches
    Wachstum, Digitalisierung und Kundenzentrierung

    Der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH hat in einer außerordentlichen
    Sitzung eine neue Geschäftsführung bestellt. Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 wird
    der bisherige und langjährige Chief Financial Officer (CFO) Christian Helfrich
    (58) neuer CEO des Technologiekonzerns des Bundes. Er übernimmt die Funktion von
    Dr. Stefan Hofschen (58), der die Unternehmensgruppe zum Jahresende mit
    Auslaufen seines Vertrags verlässt, um sich einer neuen beruflichen
    Herausforderung zu widmen. Helfrich wird zusätzlich zum Vorsitz der
    Geschäftsführung die Funktion des CFO fortführen. Gemeinsam mit dem bisherigen
    CEO Hofschen hat er die Bundesdruckerei-Gruppe erfolgreich als
    Technologieunternehmen des Bundes neu aufgestellt. Der Konzern erreichte in den
    vergangenen Jahren deutliche Wachstumsraten in den Bereichen
    Identifikationssysteme, Cybersicherheit sowie in neuen Geschäftsbereichen zu
    Lösungen rund um die Digitalisierung für die öffentliche Hand und schutzwürdige
    Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft. In seiner nun erweiterten Funktion
    wird Helfrich die Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe tragen und die
    strategische Weiterentwicklung vorantreiben. In seine Zuständigkeit fallen
    zusätzlich zum Finanzbereich das Geschäft mit Cybersecurity-Lösungen (die
    Konzerntöchter Xecuro und genua), das Banknoten-Geschäft und der gesamte
    Produktionsbereich.

    Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Frederik Blachetta (38) mit Wirkung zum 16.
    Februar 2026 zum Chief Technology, Data & Innovation Officer (CTO) bestellt und
    in die Geschäftsführung berufen. Er steuert die Themen Technologie- und
    Produktentwicklung, Daten, Künstliche Intelligenz und Innovation. Zudem
    verantwortet er das gesamte Geschäft der Verwaltungsdigitalisierung und mit
    sicheren digitalen Geschäftsprozessen und Identitäten (Konzerntochter D-Trust).
    Blachetta verfügt über langjährige Führungs- und Transformationserfahrung in der
    Digitalisierung der Verwaltung. Er kennt die öffentliche Hand aus Dienstleister-
    und Kundenperspektive und bringt tiefgreifende Expertise in der Konzeption und
    Umsetzung technischer Lösungen für den Staat mit. Gegenwärtig ist er Partner und
    Global Public Sector Data & AI Leader bei PwC.

    Ebenfalls neu in die Geschäftsführung berufen hat der Aufsichtsrat Dr. Claudia
    Thamm - sie übernimmt zum 1. Januar 2026 die neu geschaffene Position des Chief
    Seite 1 von 2 



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Technologieunternehmen des Bundes stellt Geschäftsführung neu auf - Christian Helfrich übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung - Frederik Blachetta wird Chief Technology, Data & Innovation Officer, Dr. Claudia Thamm Chief Sales Officer - Kai Beckmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klares Zeichen für …