Technologieunternehmen des Bundes stellt Geschäftsführung neu auf
Berlin (ots) -
- Christian Helfrich übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung
- Frederik Blachetta wird Chief Technology, Data & Innovation Officer, Dr.
Claudia Thamm Chief Sales Officer
- Kai Beckmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klares Zeichen für strategisches
Wachstum, Digitalisierung und Kundenzentrierung
Der Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH hat in einer außerordentlichen
Sitzung eine neue Geschäftsführung bestellt. Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 wird
der bisherige und langjährige Chief Financial Officer (CFO) Christian Helfrich
(58) neuer CEO des Technologiekonzerns des Bundes. Er übernimmt die Funktion von
Dr. Stefan Hofschen (58), der die Unternehmensgruppe zum Jahresende mit
Auslaufen seines Vertrags verlässt, um sich einer neuen beruflichen
Herausforderung zu widmen. Helfrich wird zusätzlich zum Vorsitz der
Geschäftsführung die Funktion des CFO fortführen. Gemeinsam mit dem bisherigen
CEO Hofschen hat er die Bundesdruckerei-Gruppe erfolgreich als
Technologieunternehmen des Bundes neu aufgestellt. Der Konzern erreichte in den
vergangenen Jahren deutliche Wachstumsraten in den Bereichen
Identifikationssysteme, Cybersicherheit sowie in neuen Geschäftsbereichen zu
Lösungen rund um die Digitalisierung für die öffentliche Hand und schutzwürdige
Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft. In seiner nun erweiterten Funktion
wird Helfrich die Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe tragen und die
strategische Weiterentwicklung vorantreiben. In seine Zuständigkeit fallen
zusätzlich zum Finanzbereich das Geschäft mit Cybersecurity-Lösungen (die
Konzerntöchter Xecuro und genua), das Banknoten-Geschäft und der gesamte
Produktionsbereich.
Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Frederik Blachetta (38) mit Wirkung zum 16.
Februar 2026 zum Chief Technology, Data & Innovation Officer (CTO) bestellt und
in die Geschäftsführung berufen. Er steuert die Themen Technologie- und
Produktentwicklung, Daten, Künstliche Intelligenz und Innovation. Zudem
verantwortet er das gesamte Geschäft der Verwaltungsdigitalisierung und mit
sicheren digitalen Geschäftsprozessen und Identitäten (Konzerntochter D-Trust).
Blachetta verfügt über langjährige Führungs- und Transformationserfahrung in der
Digitalisierung der Verwaltung. Er kennt die öffentliche Hand aus Dienstleister-
und Kundenperspektive und bringt tiefgreifende Expertise in der Konzeption und
Umsetzung technischer Lösungen für den Staat mit. Gegenwärtig ist er Partner und
Global Public Sector Data & AI Leader bei PwC.
Ebenfalls neu in die Geschäftsführung berufen hat der Aufsichtsrat Dr. Claudia
Thamm - sie übernimmt zum 1. Januar 2026 die neu geschaffene Position des Chief
