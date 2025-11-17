Technologieunternehmen des Bundes stellt Geschäftsführung neu auf

Berlin (ots) -- Christian Helfrich übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung- Frederik Blachetta wird Chief Technology, Data & Innovation Officer, Dr.Claudia Thamm Chief Sales Officer- Kai Beckmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klares Zeichen für strategischesWachstum, Digitalisierung und KundenzentrierungDer Aufsichtsrat der Bundesdruckerei Gruppe GmbH hat in einer außerordentlichenSitzung eine neue Geschäftsführung bestellt. Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 wirdder bisherige und langjährige Chief Financial Officer (CFO) Christian Helfrich(58) neuer CEO des Technologiekonzerns des Bundes. Er übernimmt die Funktion vonDr. Stefan Hofschen (58), der die Unternehmensgruppe zum Jahresende mitAuslaufen seines Vertrags verlässt, um sich einer neuen beruflichenHerausforderung zu widmen. Helfrich wird zusätzlich zum Vorsitz derGeschäftsführung die Funktion des CFO fortführen. Gemeinsam mit dem bisherigenCEO Hofschen hat er die Bundesdruckerei-Gruppe erfolgreich alsTechnologieunternehmen des Bundes neu aufgestellt. Der Konzern erreichte in denvergangenen Jahren deutliche Wachstumsraten in den BereichenIdentifikationssysteme, Cybersicherheit sowie in neuen Geschäftsbereichen zuLösungen rund um die Digitalisierung für die öffentliche Hand und schutzwürdigeBereiche von Gesellschaft und Wirtschaft. In seiner nun erweiterten Funktionwird Helfrich die Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe tragen und diestrategische Weiterentwicklung vorantreiben. In seine Zuständigkeit fallenzusätzlich zum Finanzbereich das Geschäft mit Cybersecurity-Lösungen (dieKonzerntöchter Xecuro und genua), das Banknoten-Geschäft und der gesamteProduktionsbereich.Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Frederik Blachetta (38) mit Wirkung zum 16.Februar 2026 zum Chief Technology, Data & Innovation Officer (CTO) bestellt undin die Geschäftsführung berufen. Er steuert die Themen Technologie- undProduktentwicklung, Daten, Künstliche Intelligenz und Innovation. Zudemverantwortet er das gesamte Geschäft der Verwaltungsdigitalisierung und mitsicheren digitalen Geschäftsprozessen und Identitäten (Konzerntochter D-Trust).Blachetta verfügt über langjährige Führungs- und Transformationserfahrung in derDigitalisierung der Verwaltung. Er kennt die öffentliche Hand aus Dienstleister-und Kundenperspektive und bringt tiefgreifende Expertise in der Konzeption undUmsetzung technischer Lösungen für den Staat mit. Gegenwärtig ist er Partner undGlobal Public Sector Data & AI Leader bei PwC.Ebenfalls neu in die Geschäftsführung berufen hat der Aufsichtsrat Dr. ClaudiaThamm - sie übernimmt zum 1. Januar 2026 die neu geschaffene Position des Chief