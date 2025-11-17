Investorengruppe übernimmt Custom Chrome

Hamburg (ots) - Durch die erfolgreiche Vermittlung eines Verkaufes durch die

M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc hat der Großhändler Custom Chrome

Europe wieder eine Zukunft. Zwei Investoren um die österreichische RWT AG, die

bereits im Harley-Davidson After Sales-Markt tätig ist, werden Custom Chrome

weiterführen. Das zu den führenden Großhändlern in Europa zählende Unternehmen

hatte im Zuge wirtschaftlicher Schwierigkeiten einen Antrag auf ein

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Custom Chrome Europe (CCE)

vertreibt unter anderem hochwertiges Zubehör und Ersatzteile für Harley-Davidson

und Indian Motorcycles.



Projektverantwortlicher Partner Dr. Tim Bauer von enomyc sagt: "Es freut mich

insbesondere, dass wir ein Team aus Harley-begeisterten Investoren finden

konnten, die das Unternehmen mit einem großen Teil der bestehenden Mannschaft

fortführen werden."







Eigenverwaltung für Custom Chrome Europe angeordnet. Zum vorläufigen Sachwalter

wurde RA Hans-Wilhelm Goetsch (BGP Insolvenzverwalter) aus Wiesbaden bestellt.

Dieser hatte gemeinsam mit der Eigenverwaltung, unterstützt durch Dr. Johannes

Hancke (HEZEL HANCKE PARTNER Rechtsanwälte), die M&A-Experten von enomyc im Mai

2025 mit der Suche nach einem Investor beauftragt.



Über enomyc:



enomyc ist eine der führenden Beratungen für strategische Neuausrichtung,

Transformation und Wertsteigerung im Mittelstand. Seit 2003 begleitet das

Unternehmen branchenübergreifend mittelständische und größere Unternehmen dabei,

Wachstumspotenziale zu realisieren, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und

Veränderungsprozesse erfolgreich umzusetzen. Mit Standorten in Deutschland,

Frankreich und den USA ist enomyc in zentralen Wirtschaftsräumen auf beiden

Seiten des Atlantiks präsent. enomyc wurde mehrfach für seine strategische

Transformationskompetenz ausgezeichnet - unter anderem regelmäßig als "Beste

Berater" (brand eins) sowie von der WirtschaftsWoche.



Über BGP Insolvenzverwalter:



BGP Insolvenzverwalter ist auf die professionelle Durchführung von

Insolvenzverfahren fokussiert. Die in der Gesellschaft tätigen Rechtsanwälte

verfügen über eine langjährige Erfahrung und agieren stets mit einem

sanierungsorientierten Ansatz.



Bei Unternehmensinsolvenzen ist der Anspruch, durch die Weiterführung des

Geschäftsbetriebes und Nutzung der besonderen Möglichkeiten eines

Insolvenzverfahrens die Chancen auf eine Sanierung zu wahren oder sogar erst

wieder zu schaffen und sodann stringent umzusetzen.



http://www.bgp-partner.de



Über HEZEL HANCKE PARTNER Rechtsanwälte:



HEZEL HANCKE PARTNER Rechtsanwälte sind spezialisiert auf die Restrukturierung

und Sanierung von Unternehmen. Der Fokus liegt stets in nachhaltigen

wirtschaftlichen Lösungen, die geprägt von unternehmerischem Verständnis und

Sachverstand sind. Mehr unter hezel-hancke.de



