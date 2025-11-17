enomyc
Investorengruppe übernimmt Custom Chrome
Hamburg (ots) - Durch die erfolgreiche Vermittlung eines Verkaufes durch die
M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc hat der Großhändler Custom Chrome
Europe wieder eine Zukunft. Zwei Investoren um die österreichische RWT AG, die
bereits im Harley-Davidson After Sales-Markt tätig ist, werden Custom Chrome
weiterführen. Das zu den führenden Großhändlern in Europa zählende Unternehmen
hatte im Zuge wirtschaftlicher Schwierigkeiten einen Antrag auf ein
Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Custom Chrome Europe (CCE)
vertreibt unter anderem hochwertiges Zubehör und Ersatzteile für Harley-Davidson
und Indian Motorcycles.
Projektverantwortlicher Partner Dr. Tim Bauer von enomyc sagt: "Es freut mich
insbesondere, dass wir ein Team aus Harley-begeisterten Investoren finden
konnten, die das Unternehmen mit einem großen Teil der bestehenden Mannschaft
fortführen werden."
Das zuständige Amtsgericht Bingen am Rhein hatte im April 2025 die vorläufige
Eigenverwaltung für Custom Chrome Europe angeordnet. Zum vorläufigen Sachwalter
wurde RA Hans-Wilhelm Goetsch (BGP Insolvenzverwalter) aus Wiesbaden bestellt.
Dieser hatte gemeinsam mit der Eigenverwaltung, unterstützt durch Dr. Johannes
Hancke (HEZEL HANCKE PARTNER Rechtsanwälte), die M&A-Experten von enomyc im Mai
2025 mit der Suche nach einem Investor beauftragt.
Über enomyc:
enomyc ist eine der führenden Beratungen für strategische Neuausrichtung,
Transformation und Wertsteigerung im Mittelstand. Seit 2003 begleitet das
Unternehmen branchenübergreifend mittelständische und größere Unternehmen dabei,
Wachstumspotenziale zu realisieren, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und
Veränderungsprozesse erfolgreich umzusetzen. Mit Standorten in Deutschland,
Frankreich und den USA ist enomyc in zentralen Wirtschaftsräumen auf beiden
Seiten des Atlantiks präsent. enomyc wurde mehrfach für seine strategische
Transformationskompetenz ausgezeichnet - unter anderem regelmäßig als "Beste
Berater" (brand eins) sowie von der WirtschaftsWoche.
Über BGP Insolvenzverwalter:
BGP Insolvenzverwalter ist auf die professionelle Durchführung von
Insolvenzverfahren fokussiert. Die in der Gesellschaft tätigen Rechtsanwälte
verfügen über eine langjährige Erfahrung und agieren stets mit einem
sanierungsorientierten Ansatz.
Bei Unternehmensinsolvenzen ist der Anspruch, durch die Weiterführung des
Geschäftsbetriebes und Nutzung der besonderen Möglichkeiten eines
Insolvenzverfahrens die Chancen auf eine Sanierung zu wahren oder sogar erst
wieder zu schaffen und sodann stringent umzusetzen.
http://www.bgp-partner.de
Über HEZEL HANCKE PARTNER Rechtsanwälte:
HEZEL HANCKE PARTNER Rechtsanwälte sind spezialisiert auf die Restrukturierung
und Sanierung von Unternehmen. Der Fokus liegt stets in nachhaltigen
wirtschaftlichen Lösungen, die geprägt von unternehmerischem Verständnis und
Sachverstand sind. Mehr unter hezel-hancke.de
Pressekontakt:
Cathleen Möbius, Head of Marketing
M +49 162 2544 592
T +49 40 300359-77
Neuer Wall 57
20354 Hamburg
mailto:moebius@enomyc.com
http://www.enomyc.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164573/6160033
OTS: enomyc
