    Investorengruppe übernimmt Custom Chrome

    Hamburg (ots) - Durch die erfolgreiche Vermittlung eines Verkaufes durch die
    M&A-Experten der Mittelstandsberatung enomyc hat der Großhändler Custom Chrome
    Europe wieder eine Zukunft. Zwei Investoren um die österreichische RWT AG, die
    bereits im Harley-Davidson After Sales-Markt tätig ist, werden Custom Chrome
    weiterführen. Das zu den führenden Großhändlern in Europa zählende Unternehmen
    hatte im Zuge wirtschaftlicher Schwierigkeiten einen Antrag auf ein
    Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Custom Chrome Europe (CCE)
    vertreibt unter anderem hochwertiges Zubehör und Ersatzteile für Harley-Davidson
    und Indian Motorcycles.

    Projektverantwortlicher Partner Dr. Tim Bauer von enomyc sagt: "Es freut mich
    insbesondere, dass wir ein Team aus Harley-begeisterten Investoren finden
    konnten, die das Unternehmen mit einem großen Teil der bestehenden Mannschaft
    fortführen werden."

    Das zuständige Amtsgericht Bingen am Rhein hatte im April 2025 die vorläufige
    Eigenverwaltung für Custom Chrome Europe angeordnet. Zum vorläufigen Sachwalter
    wurde RA Hans-Wilhelm Goetsch (BGP Insolvenzverwalter) aus Wiesbaden bestellt.
    Dieser hatte gemeinsam mit der Eigenverwaltung, unterstützt durch Dr. Johannes
    Hancke (HEZEL HANCKE PARTNER Rechtsanwälte), die M&A-Experten von enomyc im Mai
    2025 mit der Suche nach einem Investor beauftragt.

    Über enomyc:

    enomyc ist eine der führenden Beratungen für strategische Neuausrichtung,
    Transformation und Wertsteigerung im Mittelstand. Seit 2003 begleitet das
    Unternehmen branchenübergreifend mittelständische und größere Unternehmen dabei,
    Wachstumspotenziale zu realisieren, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und
    Veränderungsprozesse erfolgreich umzusetzen. Mit Standorten in Deutschland,
    Frankreich und den USA ist enomyc in zentralen Wirtschaftsräumen auf beiden
    Seiten des Atlantiks präsent. enomyc wurde mehrfach für seine strategische
    Transformationskompetenz ausgezeichnet - unter anderem regelmäßig als "Beste
    Berater" (brand eins) sowie von der WirtschaftsWoche.

    Über BGP Insolvenzverwalter:

    BGP Insolvenzverwalter ist auf die professionelle Durchführung von
    Insolvenzverfahren fokussiert. Die in der Gesellschaft tätigen Rechtsanwälte
    verfügen über eine langjährige Erfahrung und agieren stets mit einem
    sanierungsorientierten Ansatz.

    Bei Unternehmensinsolvenzen ist der Anspruch, durch die Weiterführung des
    Geschäftsbetriebes und Nutzung der besonderen Möglichkeiten eines
    Insolvenzverfahrens die Chancen auf eine Sanierung zu wahren oder sogar erst
    wieder zu schaffen und sodann stringent umzusetzen.

    http://www.bgp-partner.de

    Über HEZEL HANCKE PARTNER Rechtsanwälte:

    HEZEL HANCKE PARTNER Rechtsanwälte sind spezialisiert auf die Restrukturierung
    und Sanierung von Unternehmen. Der Fokus liegt stets in nachhaltigen
    wirtschaftlichen Lösungen, die geprägt von unternehmerischem Verständnis und
    Sachverstand sind. Mehr unter hezel-hancke.de

