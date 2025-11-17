Juggernaut Exploration (TSX-V: JUGR, FSE: 4JE) hat von den Behörden in British Columbia eine auf fünf Jahre angelegte Bohrgenehmigung für das zu 100 % kontrollierte Goldprojekt Big-One im Golden Triangle erhalten. Diese Erlaubnis ist bis zum 31. März 2031 gültig und schafft die Grundlage für ein erstes, bereits finanziertes Bohrprogramm, das Juggernaut für das kommende Jahr geplant hat. Dann will man, mehrere goldreiche Adern im neu beschriebenen, bezirksweiten Eldorado-System sowie in der Gold-Swarm-Entdeckung erstmals systematisch in der Tiefe erkunden.

Mit der nun vorliegenden Bohrgenehmigung verfügt Juggernaut Exploration über Planungssicherheit für die nächsten Jahre. Die Genehmigung deckt das gesamte Big-One-Areal ab und erlaubt ein fortgeschrittenes Explorationsprogramm inklusive Bohrungen. Das Projektgelände liegt im nördlichen British Columbia, in einer Region, die für große Gold-, Silber- und Kupferlagerstätten bekannt ist. Die Liegenschaft kann ganzjährig per Hubschrauber erreicht werden – unter anderem von der Glenora/Telegraph-Creek-Straße nahe der Barrington-Mine sowie über die Galore-Creek-Straße, die sich bis auf rund 15 Kilometer an die Big One-Liegenschaft annähert.

Startschuss für Juggernaut Explorations Big One-Goldstory

