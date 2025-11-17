AKTIE IM FOKUS
Gewinnmitnahmen bei Deutscher Bank - Mittelfristziele im Blick
- Deutsche Bank-Aktien trotz Ziele unter Druck.
- Kurs fiel auf 31,46 Euro, 1,3 Prozent Minus.
- Hoffnung auf Konjunkturbelebung treibt Anleger.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Selbst ehrgeizige Mittelfristziele haben den Aktien der Deutschen Bank am Montag keinen frischen Schwung verleihen können. Nach einem kurzen Dreh ins Plus am frühen Nachmittag geriet der Kurs rasch wieder unter Druck. Zuletzt notierten die Papiere mit 31,46 Euro 1,3 Prozent im Minus.
Allerdings hatte der Kurs erst in der vergangenen Woche den höchsten Stand seit 2014 erreicht. Das Plus für 2025 liegt bei 90 Prozent. Wesentlicher Treiber in den vergangenen Monaten war dabei die Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung Deutschlands durch milliardenschwere Infrastruktur- und Rüstungsausgaben der neuen Bundesregierung.
Wie die Konkurrentin der Commerzbank am Mittwoch im Rahmen einer Investorenveranstaltung mitteilte, sollen höhere Erträge und weitere Einsparungen die Rendite auf das materielle Eigenkapital von derzeit mehr als 10 Prozent bis 2028 auf mehr als 13 Prozent nach oben treiben./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 31,42 auf Tradegate (17. November 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,50 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +8,06 %/+27,70 % bedeutet.
Mercedes meldet heute Rekordgewinn-Einbruch und die steigen um 7,5 %; geht also auch anders....aber Dt. Bank hat ja immerhin schon seit 01.01. einen guten Lauf gezeigt und wenn die 30 Euro halten ist es ja auch ok soweit. Fehlt nur noch die Ankündigung einer Div für 2025 von > 1 Euro....
Da sich die fallenden Zinsen erst deutlich zeitverzögert auf den Kurs auswirken, hat man noch ein wenig Zeit die DBK zu halten.
Moin,