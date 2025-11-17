Gewinnmitnahmen bei Deutscher Bank - Mittelfristziele im Blick

Wie die Konkurrentin der Commerzbank am Mittwoch im Rahmen einer Investorenveranstaltung mitteilte, sollen höhere Erträge und weitere Einsparungen die Rendite auf das materielle Eigenkapital von derzeit mehr als 10 Prozent bis 2028 auf mehr als 13 Prozent nach oben treiben./mis/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 31,42 auf Tradegate (17. November 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,50 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +8,06 %/+27,70 % bedeutet.