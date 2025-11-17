    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    AKTIE IM FOKUS

    Gewinnmitnahmen bei Deutscher Bank - Mittelfristziele im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank-Aktien trotz Ziele unter Druck.
    • Kurs fiel auf 31,46 Euro, 1,3 Prozent Minus.
    • Hoffnung auf Konjunkturbelebung treibt Anleger.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Selbst ehrgeizige Mittelfristziele haben den Aktien der Deutschen Bank am Montag keinen frischen Schwung verleihen können. Nach einem kurzen Dreh ins Plus am frühen Nachmittag geriet der Kurs rasch wieder unter Druck. Zuletzt notierten die Papiere mit 31,46 Euro 1,3 Prozent im Minus.

    Allerdings hatte der Kurs erst in der vergangenen Woche den höchsten Stand seit 2014 erreicht. Das Plus für 2025 liegt bei 90 Prozent. Wesentlicher Treiber in den vergangenen Monaten war dabei die Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung Deutschlands durch milliardenschwere Infrastruktur- und Rüstungsausgaben der neuen Bundesregierung.

    Wie die Konkurrentin der Commerzbank am Mittwoch im Rahmen einer Investorenveranstaltung mitteilte, sollen höhere Erträge und weitere Einsparungen die Rendite auf das materielle Eigenkapital von derzeit mehr als 10 Prozent bis 2028 auf mehr als 13 Prozent nach oben treiben./mis/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 31,42 auf Tradegate (17. November 2025, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,50 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +8,06 %/+27,70 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
