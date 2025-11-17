    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess

    Lanxess Aktie tiefrot - 17.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Lanxess Aktie bisher Verluste von -4,49 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

    Lanxess aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.11.2025

    Mit einer Performance von -4,49 % musste die Lanxess Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Lanxess abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -28,87 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um +1,99 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lanxess -24,66 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

    Lanxess Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,99 %
    1 Monat -13,04 %
    3 Monate -28,87 %
    1 Jahr -25,66 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Lanxess Aktie, die durch eine Senkung des Kursziels von Analysten auf 20 EUR verstärkt wird. Viele Anleger befürchten einen weiteren Rückgang in den einstelligen Bereich, während einige auf eine mögliche Bodenbildung um 10 bis 12 EUR hoffen. Die allgemeine Unsicherheit über die Marktbedingungen und das Management von Lanxess führt zu einem pessimistischen Ausblick.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,47 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 17.11. - FTSE Athex 20 stark +2,20 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 17.11.2025 / 13:43 …

    BERENBERG stuft LANXESS AG auf 'Hold'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Lanxess nach einer Roadshow mit Unternehmenschef Matthias Zachert von 22 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nachdem die Quartalszahlen des Chemiekonzerns am 6. November sehr …

    Lanxess Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

    -7,24 %
    +1,43 %
    -12,51 %
    -29,13 %
    -26,29 %
    -53,50 %
    -66,93 %
    -62,20 %
    +12,38 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040



