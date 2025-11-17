Trotz Gewinneinbruch bei VW & Co.: In diesen Branchen läuft es richtig gut!

Die Experten betonen darin: Unter der Oberfläche schwelt deutliche Stärke in vielen DAX-Sektoren. Wenn der Auto-Sektor seine Krise überwindet und die Belastungen aus Handel und Währung nachlassen, könnte der deutsche Aktienmarkt vor einer deutlich besseren Phase stehen.

Während die Autoindustrie erneut massiv belastet, legt der Rest des DAX eine deutlich stärkere Dynamik an den Tag. Das geht aus einer neuen Analyse von Deutsche Bank Research hervor, welche die Ergebnisse der 40 Leitindex-Konzerne seziert.

Demnach stiegen die DAX-Gewinne im dritten Quartal um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Richtig stark präsentiert sich vor allem die Qualität der Ergebnisse: Zwei Drittel der Unternehmen übertrafen die Erwartungen, der Index insgesamt um 11 Prozent. Doch der positive Eindruck wird von einem Sektor überlagert: Die Autoindustrie brach beim Gewinn um satte 60 Prozent ein. Ohne diesen Bremsklotz hätten die DAX-Gewinne um starke 17 Prozent zugelegt – getragen von Finanzwerten, Gesundheitskonzernen und Energietiteln.

Auf der Umsatzseite zeigt sich dagegen Schwäche. Die Erlöse des DAX sanken um 1 Prozent, vor allem wegen der Automobilhersteller. Die Margen rutschten auf 5,6 Prozent ab – ein Zeichen dafür, dass Zölle und Wechselkurseffekte zunehmend auf die Profitabilität drücken.

Trotzdem hellt sich der Ausblick etwas auf. Mehr Unternehmen hoben ihre Prognosen an, als sie senkten, besonders im Gesundheitssektor. Für das Gesamtjahr 2025 bleibt das Gewinnbild jedoch verhalten: Die Deutsche Bank erwartet ein Minus von 5 Prozent, exklusive Autoindustrie aber ein Plus von 9 Prozent. 2026 könnte dann der große Rebound kommen – mit einem erwarteten Gewinnsprung von 19 Prozent, vor allem dank einer Erholung im Autosektor.

Auch im MDAX sorgt vorerst Ernüchterung für gedämpfte Erwartungen. Die mittelgroßen Unternehmen verzeichneten einen Gewinnrückgang von 12 Prozent und verfehlten die Prognosen. Erst 2026 wird eine kraftvolle Erholung erwartet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 23.662PKT auf Ariva Indikation (17. November 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.





