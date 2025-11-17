    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Trotz Gewinneinbruch bei VW & Co.: In diesen Branchen läuft es richtig gut!

    Die Berichtssaison zum dritten Quartal zeigt ein überraschend robustes Bild der deutschen Konzerne – zumindest auf den zweiten Blick. Denn 2026 dürfen die DAX-Unternehmen wieder auf zweistellige Gewinnsprünge hoffen.

    Earnings-Bilanz im DAX - Trotz Gewinneinbruch bei VW & Co.: In diesen Branchen läuft es richtig gut!
    Foto: Michael Hanschke - dpa

    Während die Autoindustrie erneut massiv belastet, legt der Rest des DAX eine deutlich stärkere Dynamik an den Tag. Das geht aus einer neuen Analyse von Deutsche Bank Research hervor, welche die Ergebnisse der 40 Leitindex-Konzerne seziert.

    Die Experten betonen darin: Unter der Oberfläche schwelt deutliche Stärke in vielen DAX-Sektoren. Wenn der Auto-Sektor seine Krise überwindet und die Belastungen aus Handel und Währung nachlassen, könnte der deutsche Aktienmarkt vor einer deutlich besseren Phase stehen.

    Demnach stiegen die DAX-Gewinne im dritten Quartal um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Richtig stark präsentiert sich vor allem die Qualität der Ergebnisse: Zwei Drittel der Unternehmen übertrafen die Erwartungen, der Index insgesamt um 11 Prozent. Doch der positive Eindruck wird von einem Sektor überlagert: Die Autoindustrie brach beim Gewinn um satte 60 Prozent ein. Ohne diesen Bremsklotz hätten die DAX-Gewinne um starke 17 Prozent zugelegt – getragen von Finanzwerten, Gesundheitskonzernen und Energietiteln.

    DAX

    -0,96 %
    +0,12 %
    -0,14 %
    -2,10 %
    +24,14 %
    +67,17 %
    +82,43 %
    +120,80 %
    +203,42 %
    ISIN:DE0008469008WKN:846900

    Auf der Umsatzseite zeigt sich dagegen Schwäche. Die Erlöse des DAX sanken um 1 Prozent, vor allem wegen der Automobilhersteller. Die Margen rutschten auf 5,6 Prozent ab – ein Zeichen dafür, dass Zölle und Wechselkurseffekte zunehmend auf die Profitabilität drücken.

    Trotzdem hellt sich der Ausblick etwas auf. Mehr Unternehmen hoben ihre Prognosen an, als sie senkten, besonders im Gesundheitssektor. Für das Gesamtjahr 2025 bleibt das Gewinnbild jedoch verhalten: Die Deutsche Bank erwartet ein Minus von 5 Prozent, exklusive Autoindustrie aber ein Plus von 9 Prozent. 2026 könnte dann der große Rebound kommen – mit einem erwarteten Gewinnsprung von 19 Prozent, vor allem dank einer Erholung im Autosektor.

    Auch im MDAX sorgt vorerst Ernüchterung für gedämpfte Erwartungen. Die mittelgroßen Unternehmen verzeichneten einen Gewinnrückgang von 12 Prozent und verfehlten die Prognosen. Erst 2026 wird eine kraftvolle Erholung erwartet.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 23.662PKT auf Ariva Indikation (17. November 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

