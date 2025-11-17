Finanzierungschancen für Start-ups verbessern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundesforschungsministerin Dorothee Bär und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (beide CSU) wollen gemeinsam für bessere Finanzierungsbedingungen für Start-ups kämpfen. Das kündigten beide nach einem Treffen mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft in München an.

Bär stellte eine neue Strategie des Bundes in Aussicht, um die Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups zu verbessern. Zudem kündigte sie an, man wolle erreichen, dass Ausgründungen von Firmen aus Hochschulen in Zukunft noch schneller und niederschwelliger stattfinden könnten.