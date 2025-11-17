Klingbeil will an Zeitplan für Rentenpaket festhalten

PEKING (dpa-AFX) - SPD-Chef Lars Klingbeil lehnt eine Verschiebung der Bundestagsabstimmung über das geplante Rentenpaket ab. Es sei in der Koalition vereinbart, im Dezember darüber zu entscheiden. "Und das ist auch nach wie vor mein Vorschlag, dass wir an diesem Zeitplan festhalten", sagte Klingbeil während einer China-Reise in Peking.

Bei der Aktivrente, mit der Rentner mehr steuerfrei dazuverdienen dürfen, bei der Mütterrente und bei der Haltelinie für das Rentenniveau müsse man jetzt sehr schnell vorankommen. "Das ist alles besprochen, und von meiner Seite aus kann das jetzt im Parlament beschlossen werden", fügte er hinzu.