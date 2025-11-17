    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreise drehen leicht in die Gewinnzone

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen leicht auf 64,61 USD (Brent)
    • Geopolitische Risiken beeinflussen Marktgeschehen
    • Opec+ erhöht Fördermenge, Überangebot erwartet
    Ölpreise drehen leicht in die Gewinnzone
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Nachdem sie im frühen Handel noch unter Druck gestanden hatten, drehten sie bis zum Nachmittag in die Gewinnzone. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg um 22 Cent auf 64,61 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember legte um 22 Cent auf 60,31 Dollar zu.

    Am Markt waren geopolitische Risiken zu Beginn der Handelswoche ein bestimmendes Thema. Russland hat laut jüngsten Berichten die Verladung von Rohöl im wichtigen Schwarzmeerhafen Noworossijsk wieder aufgenommen, nachdem ein ukrainischer Drohenangriff in der vergangenen Woche für Schäden und einen Stillstand der Aktivitäten gesorgt hatte. Experten zufolge war zunächst von einem längeren Stillstand ausgegangen worden.

    Der Angriff auf Noworossijsk sowie die Beschlagnahmung eines Öltankers durch den Iran in der Nähe der Straße von Hormus hatten die Ölpreise gegen Ende der vergangenen Woche deutlich steigen lassen. Mittlerweile richten sich die Blicke wieder stärker auf die Erwartung eines Überangebots an Rohöl, nachdem Opec+ zuletzt die Fördermenge erneut angehoben hatte. Der Ölverbund aus Ländern des Ölkartells Opec und anderer wichtiger Förderstaaten, darunter Russland, hatte in den vergangenen Monaten die Förderung bereits mehrfach erhöht./jkr/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ölpreise drehen leicht in die Gewinnzone Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Nachdem sie im frühen Handel noch unter Druck gestanden hatten, drehten sie bis zum Nachmittag in die Gewinnzone. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar stieg …