Kimbo, ambassadeur de l'excellence du café napolitain dans le monde, à HostMilano 2025 avec des nouvelles idées et des mélanges historiques (FOTO)

Kimbo, patrimoine napolitain du café de haute qualité aujourd'hui présent sur le

marché international dans plus de 100 pays, a une fois de plus conquis le public

de HostMilano 2025, hub mondial de l'hospitalité, avec ses nouvelles et

historiques gammes de café, offrant une gamme complète de solutions pour le

"out-of-home" - des cafés en grains professionnels aux portions individuelles.

Événements, conférences et dégustations ont été consacrés non seulement aux

classiques de la production Kimbo, mais surtout aux nouveaux produits 2025,

conçus également pour le marché international.



L'espace d'exposition de Kimbo, pensé pour partager plus de soixante ans

d'histoire familiale et d'entreprise, a été divisé en quatre zones thématiques

stylistiquement distinctes qui, en dialogue entre elles, ont permis aux

visiteurs de découvrir l'univers complet de Kimbo.





La première zone, dédiée à la dégustation de la ligne Premium en grains et des

produits complémentaires au café, a mis en valeur la nouvelle identité visuelle

de Kimbo pour le hors domicile, en racontant les origines et les trois talents

de Kimbo : sélection, mélange et torréfaction.



La zone Specialty a été consacrée à la dégustation de la nouvelle ligne "

Sapiente ", élaborée artisanalement par les Kimbo Neapolitan Master Roasters

dans la toute nouvelle micro-torréfaction installée dans l'historique usine de

Melito di Napoli. Avec Sapiente, Kimbo a révolutionné le monde des Specialty

Coffees avec deux grandes innovations : la première est que la ligne est

composée exclusivement de mélanges de différentes origines, valorisant l'art

italien de mélanger de différentes origines, valorisant l'art italien de

mélanger différentes composantes pour obtenir un équilibre de saveurs que les

single-origin ne peuvent difficilement offrir, surtout en pour l'Espresso ; la

seconde réside dans l'utilisation non seulement d'Arabica Specialty mais aussi

de Fine Robusta, excellence de l'espèce botanique Canephora, avec pour objectif

de valoriser cette dernière et de donner enfin une "Égalité de Dignité" aux deux

espèces botaniques. La ligne Sapiente comprend trois produits : " Incanto ", 100

% Arabica Specialty, " Stupore ", 100 % Fine Robusta, et "Mistero", 50 % de

chaque espèce. Ces mélanges offrent des expériences gustatives extraordinaires

selon les méthodes d'extraction , y compris V60, Chemex, cuccuma napolitaine,

etc.



La zone des portions individuelles a confirmé le succès de la ligne " Le

Meraviglie del Gusto ", dont le point culminant est la dosette compostable ,

ainsi que l'essor de la ligne de capsules compatibles Nespresso ®* en aluminium

, offrant une véritable extraction "barista".



Une quatrième zone, Casa Rubino , conçue comme un hub culturel, a accueilli des

talk-shows destinés à présenter les nouveautés et les thématiques liées au monde

du café. La famille Rubino et le management de Kimbo ont vécu cet espace comme

un salon familial, avec le savoir-faire qui caractérise depuis toujours le culte

napolitain de l'hospitalité.



Mais l'expérience ne s'arrête pas là. Un second stand, presque un nouveau format

pour le hors domicile, le " Bar Rubino ", du nom du petit bar-pâtisserie fondé

dans les années 1950 au coeur du quartier Rione Sanità, a mis en avant le thème

fort de la territorialité, valeur d'entreprise et héritage familial central chez

Kimbo. L'actrice principale de ce bar était la nouvelle ligne - parfaite en

moka, cuccuma et espresso - " Kimbo Antica Miscela dal 1963 ", qui, après son

lancement dans la grande distribution, a fait ses débuts à Host dans la nouvelle

version en grains pour le secteur Ho.Re.Ca. , offrant aux amateurs de Kimbo dans

le monde une expérience immersive dans la tradition napolitaine.



"Redonner vie et 'formats' à notre Antica Miscela, le premier mélange créé par

les frères Elio, Francesco et Gerardo Rubino, fondateurs de notre entreprise, a

été une découverte vraiment surprenante. Non seulement parce qu'il était obtenu,

dès 1963, à partir d'un mélange exclusivement Arabica, mais aussi parce qu'il

nous a ramenés à la recherche attentive de la qualité qui distingue depuis

toujours notre entreprise, qui reste aujourd'hui familiale, où chaque ressource

est considérée comme 'famille'", affirme Mario Rubino , Président de Kimbo

S.p.A.



La synthèse des deux stands montre une fois de plus aux visiteurs de Host que

Kimbo offre une proposition unique et authentiquement " glocale ", inspirée du

territoire et dédiée au monde, comme le démontrent les produits K-Cups et Cold

Brew , destinés à l'un des marchés du café les plus dynamiques, les États-Unis

d'Amérique.



