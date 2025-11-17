Vanguard Mining Corp. schließt Übernahme von Nucleon Uranium Ltd. ab

Vancouver, BC – 17. November 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. („Vanguard“ oder das „Unternehmen“) (CSE: UUU | OTC: UUUFF | Frankfurt: SL51) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 10. September 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen den Erwerb von 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Nucleon Uranium Ltd. („Nucleon“) gemäß den Bestimmungen und Bedingungen einer Aktientauschvereinbarung vom 10. September 2025 (die „verbindliche Vereinbarung“) zwischen dem Unternehmen, Nucleon und den Aktionären von Nucleon (die „Aktionäre“) abgeschlossen hat.

Über Nucleon Uranium

Nucleon verfügt über sieben in der Explorationsphase befindlichen Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von 23.424,90 Hektar in Saskatchewan, Kanada. Diese Konzessionen befinden sich im Herzen des erstklassigen Athabasca-Beckens, das weltweit als das bedeutendste Uranrevier gilt. Mit seinen hochgradigen Lagerstätten ist das Athabasca-Becken eine führende Region für die kanadische Versorgung mit sauberer Kernenergie. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wurden auf den Mineralkonzessionen Nucleon noch keine bedeutenden Explorationen absolviert.

Bestimmungen der Transaktion

Wie bereits in der Pressemitteilung vom 10. September 2025 mitgeteilt, erwarb Vanguard 100 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Nucleon gemäß den Bestimmungen der verbindlichen Vereinbarung (die „Übernahme“). Als Gegenleistung für die Übernahme begab das Unternehmen insgesamt 7.000.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Vergütungsaktien“) auf anteiliger Basis an die Aktionäre von Nucleon Uranium. Darüber hinaus leistete das Unternehmen gemäß den Anweisungen der Aktionäre Barzahlungen in Höhe von insgesamt 200.000 C$.

Die Vergütungsaktien wurden gemäß der in Abschnitt 2.16 der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions festgelegten Befreiung von der Prospektpflicht im Rahmen von Übernahmeangeboten und Emittentenangeboten ausgegeben. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange unterliegen die Vergütungsaktien einer Veräußerungsbeschränkung von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.