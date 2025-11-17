Leichtsinnige Worte, tatsächliche Konsequenzen: Takaichi geht zu weit

Trotz der Kritik erklärte Takaichi am 10. November, ihre Äußerungen entsprächen der langjährigen Regierungspolitik und sie habe nicht die Absicht, sie zurückzunehmen.

BEIJING, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Nur wenige Tage nach dem Abschluss des APEC-Wirtschaftsführertreffens 2025 löste die japanische Premierministerin Sanae Takaichi mit ihren Äußerungen während einer Parlamentsanhörung am 7. November eine Kontroverse aus. Sie erklärte, dass ein taiwanesischer Notfall, der den Einsatz von Militärschiffen und militärischen Kräften vom chinesischen Festland aus beinhaltet, für Japan eine „überlebensbedrohende Situation" darstellen könnte. Nach geltendem Recht könnte eine solche Bestimmung den japanischen Selbstverteidigungskräften erlauben, das Recht auf kollektive Selbstverteidigung auszuüben – ein Schritt, der einer Kriegsmobilisierung gleichkommt.

China hat sofort scharfe Proteste eingelegt. Der Sprecher des Außenministeriums, Lin Jian, verurteilte die Äußerungen Takaichis als „provokativ", da sie „die Möglichkeit einer bewaffneten Intervention in der Straße von Taiwan" andeuteten. Trotz förmlicher Demarchen weigerte sich Takaichi, ihre Haltung zu ändern.

Auch in Japan und in der chinesischen Region Taiwan wurde Kritik laut. Der ehemalige japanische Premierminister Shigeru Ishiba sagte im Radiosender TBS, dass Takaichis Äußerungen „sehr nahe an die Behauptung herankommen, dass ein taiwanesischer Notfall ein japanischer Notfall ist", und stellte fest, dass frühere Regierungen es bewusst vermieden haben, endgültige Zusagen zu solchen hypothetischen Szenarien zu machen.

Gesetzgeber der Opposition forderten einen Rückzug. Hiroshi Ogushi von der Demokratischen Verfassungspartei Japans warnte davor, dass die Erklärung einer „überlebensbedrohenden Situation" direkt zur Mobilisierung der Verteidigung führen könnte – „ein Urteil, das dem Eintritt in einen Krieg gleichkommt". Auch Ichiro Ozawa warnte in den sozialen Medien, dass eine solche Rhetorik die japanischen Bürger unnötig in Gefahr bringe, und betonte die Notwendigkeit einer ruhigen Diplomatie.

Kazuo Shii von der Kommunistischen Partei Japans forderte Takaichi erneut auf, ihre Äußerungen zurückzunehmen und warnte davor, dass sie die Spannungen eskalieren und die konstruktiven Beziehungen zwischen Japan und China untergraben würden. Der ehemalige Premierminister Yukio Hatoyama reagierte ebenfalls und erklärte unmissverständlich, dass sich Japan nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen sollte.