Börsenstart USA - 17.11. - US Tech 100 stark +0,39 %

Der Dow Jones steht bei 47.111,37 PKT und verliert bisher -0,10 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +1,81 %, Amgen +1,43 %, Cisco Systems +1,03 %, Johnson & Johnson +0,98 %, Merck & Co +0,88 %

Flop-Werte: Nike (B) -2,43 %, Amazon -1,62 %, Salesforce -1,42 %, NVIDIA -1,23 %, Apple -0,72 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:39) bei 25.106,38 PKT und steigt um +0,39 %.

Top-Werte: Micron Technology +3,57 %, Tesla +3,08 %, Lam Research +2,98 %, Constellation Energy +2,88 %, Arm Holdings +2,32 %

Flop-Werte: Lululemon Athletica -2,43 %, Atlassian Registered (A) -2,28 %, CDW Corporation -2,12 %, Biogen -1,94 %, Axon Enterprise -1,73 %

Der S&P 500 steht bei 6.744,12 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: Albemarle +8,90 %, Western Digital +5,37 %, Seagate Technology Holdings +4,20 %, Micron Technology +3,57 %, Centene +3,28 %

Flop-Werte: Dell Technologies Registered (C) -6,30 %, Hewlett Packard Enterprise -5,43 %, CF Industries Holdings -3,90 %, Super Micro Computer -3,81 %, HP -3,48 %