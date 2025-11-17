Siemens Healthineers Aktie tiefrot - 17.11.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Healthineers Aktie. Sie fällt um -4,08 % auf 42,00€. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Siemens Healthineers insgesamt ein Minus von -7,02 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um +0,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,02 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,53 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,95 % geändert.

Siemens Healthineers Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,46 % 1 Monat -7,02 % 3 Monate -7,02 % 1 Jahr -12,88 %

Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,15 Mrd.EUR € wert.

Siemens Healthineers Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.