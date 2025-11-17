    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Healthineers AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Healthineers

    Besonders beachtet!

    1033 Aufrufe 1033 0 Kommentare 0 Kommentare

    Siemens Healthineers Aktie tiefrot - 17.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Healthineers Aktie bisher Verluste von -4,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Healthineers Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Healthineers Aktie tiefrot - 17.11.2025
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    Siemens Healthineers ist ein global führendes Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen in der Bildgebung und Diagnostik bietet. Mit starken Marktanteilen und einem Fokus auf digitale Gesundheitslösungen differenziert es sich von Konkurrenten wie GE Healthcare und Philips. Die Integration von Technologie und Diagnostik verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

    Siemens Healthineers aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.11.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Healthineers Aktie. Sie fällt um -4,08 % auf 42,00. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TecDAX (Performance)!
    Long
    3.262,00€
    Basispreis
    2,27
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3.708,32€
    Basispreis
    2,62
    Ask
    × 13,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Siemens Healthineers insgesamt ein Minus von -7,02 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Healthineers Aktie damit um +0,46 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,02 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,53 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,95 % geändert.

    Siemens Healthineers Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,46 %
    1 Monat -7,02 %
    3 Monate -7,02 %
    1 Jahr -12,88 %

    Informationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Siemens Healthineers Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,15 Mrd.EUR € wert.

    UNTERNEHMEN vom 17.11.2025 - 15.15 Uhr


    ROUNDUP 2: Deutsche Bank will höhere Rendite und 'europäischer Champion' werden FRANKFURT - Die Deutsche Bank setzt sich nach ihrem Aufschwung der vergangenen Jahre ehrgeizigere Ziele für die Zeit bis 2028. Deutlich höhere Erträge und weitere …

    Anleger bleiben in der Defensive vor wichtigen US-Daten


    Wie schon vor dem Wochenende scheuen die Anleger auch zu Beginn der neuen Woche das Risiko. Nach einem soliden Handelsauftakt rutschte der Dax schnell ins Minus und knüpfte damit an seine Schwäche der vergangenen beiden Handelstage an. Anleger …

    Börsen Update Europa - 17.11. - FTSE Athex 20 stark +2,20 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Siemens Healthineers Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Siemens Healthineers Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Healthineers Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Healthineers

    -4,59 %
    -0,82 %
    -7,32 %
    -7,42 %
    -13,32 %
    -15,31 %
    +12,21 %
    +16,03 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Siemens Healthineers Aktie tiefrot - 17.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die Siemens Healthineers Aktie bisher Verluste von -4,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Healthineers Aktie.