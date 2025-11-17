DAX, Zymeworks & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Netflix
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Zymeworks
|+35,00 %
|Biotechnologie
|🥈
|Annovis Bio
|+25,55 %
|Biotechnologie
|🥉
|Jazz Pharmaceuticals
|+21,33 %
|Pharmaindustrie
|🟥
|Shiseido
|-9,33 %
|Kosmetik
|🟥
|Anavex Life Sciences
|-9,63 %
|Biotechnologie
|🟥
|Netflix
|-90,03 %
|Printmedien
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
Anzeige
Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Diginex
|Informationstechnologie
|🥈
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥉
|ParaZero Technologies
|Sonstige Technologie
|DeFi Technologies
|Finanzdienstleistungen
|Anavex Life Sciences
|Biotechnologie
|Humanoid Global Holdings
|Unterhaltung
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|208
|-
|🥈
|Almonty Industries
|52
|Rohstoffe
|🥉
|Tesla
|37
|Fahrzeugindustrie
|TeamViewer
|35
|Informationstechnologie
|Newron Pharmaceuticals
|35
|Pharmaindustrie
|Gerresheimer
|27
|Gesundheitswesen
Zymeworks
Wochenperformance: +59,72 %
Wochenperformance: +59,72 %
Platz 1
Annovis Bio
Wochenperformance: +12,95 %
Wochenperformance: +12,95 %
Platz 2
Jazz Pharmaceuticals
Wochenperformance: +31,00 %
Wochenperformance: +31,00 %
Platz 3
Shiseido
Wochenperformance: -4,37 %
Wochenperformance: -4,37 %
Platz 4
Anavex Life Sciences
Wochenperformance: -53,35 %
Wochenperformance: -53,35 %
Platz 5
Netflix
Wochenperformance: +0,21 %
Wochenperformance: +0,21 %
Platz 6
Diginex
Wochenperformance: -34,06 %
Wochenperformance: -34,06 %
Platz 7
DroneShield
Wochenperformance: -17,02 %
Wochenperformance: -17,02 %
Platz 8
ParaZero Technologies
Wochenperformance:
Wochenperformance:
Platz 9
DeFi Technologies
Wochenperformance: -31,38 %
Wochenperformance: -31,38 %
Platz 10
Anavex Life Sciences
Wochenperformance: -53,35 %
Wochenperformance: -53,35 %
Platz 11
Humanoid Global Holdings
Wochenperformance: -31,72 %
Wochenperformance: -31,72 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +0,12 %
Wochenperformance: +0,12 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: -9,78 %
Wochenperformance: -9,78 %
Platz 14
Tesla
Wochenperformance: -7,31 %
Wochenperformance: -7,31 %
Platz 15
TeamViewer
Wochenperformance: -1,59 %
Wochenperformance: -1,59 %
Platz 16
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +8,36 %
Wochenperformance: +8,36 %
Platz 17
Gerresheimer
Wochenperformance: +1,55 %
Wochenperformance: +1,55 %
Platz 18
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
17 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte