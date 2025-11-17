    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    Stillstand - Buffetts Einstieg treibt Alphabet auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen zeigen zu Wochenbeginn geringe Bewegungen.
    • Dow Jones verliert 0,1% nach Rekordhoch am Mittwoch.
    • Nasdaq 100 steigt um 0,4% dank Berkshire Hathaway.
    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich zum Wochenauftakt wenig getan. Die Bewegungen der großen Aktienindizes hielt sich am Montag im frühen Handel in engen Grenzen. Die Marktteilnehmer hielten sich vor den im weiteren Verlauf der Woche anstehenden Konjunkturdaten zurück. Nach dem Rekordhoch des Dow Jones Industrial am Mittwoch und anschließenden Verlusten verlor der Leitindex im frühen Handel 0,1 Prozent auf 47.114 Zähler.

    Der marktbreite S&P 500 gewann 0,2 Prozent auf 6.746 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,4 Prozent auf 25.117 Zähler zu. Er wurde vor allem vom Einstieg von Berkshire Hathaway bei der Google-Mutter Alphabet angetrieben, Alphabet-Aktien stiegen um fast 6 Prozent und erreichten ein Rekordhoch./bek/he

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,51 % und einem Kurs von 251 auf Tradegate (17. November 2025, 16:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +2,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,43 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 285,38USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 237,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von -3,66 %/+30,08 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
