Warum Unternehmenskäufe im Mittelstand oft scheitern, bevor sie beginnen (FOTO)

Schwarzach (ots) - Viele mittelständische Unternehmensverkäufe scheitern, bevorsie richtig starten - oft wegen zu hoher Preisvorstellungen, mangelnderVorbereitung oder emotionaler Blockaden. Besonders psychologische Hürden,fehlende Unterlagen und fehlendes steuerliches Wissen bremsen den M&A-Prozessaus. Die Otter Consult GmbH unterstützt mittelständische Unternehmen dabei,typische Fehler zu vermeiden und den Verkaufsprozess professionell aufzusetzen.Doch wie erkennen Unternehmer diese Stolpersteine frühzeitig und was braucht es,um den Verkauf wirklich erfolgreich einzuleiten?Eine Unternehmensnachfolge im Mittelstand birgt große Chancen, aber ebenso großeRisiken. Ist der Entschluss zum Verkauf gefasst, soll meist alles schnell gehen.Doch oftmals tritt schon vor der ersten echten Verhandlungsrunde Ernüchterungein: Die Unterlagen sind unvollständig, es fehlt an professionellen Strukturen,und der emotionale Abschied fällt schwerer als gedacht. Besonders oft mangelt esan objektiver Vorbereitung mit einer klaren Bewertung und dokumentiertenProzessen. In der Folge platzt ein Großteil der potenziellen Unternehmenskäufe,noch bevor es zu einer handfesten Prüfung, der Due Diligence, kommt. "Vieleunterschätzen die Herausforderungen beim Unternehmensverkauf massiv; sie habenkeinerlei Daten vorbereitet, kennen den tatsächlichen Wert ihrer Firma nicht undverlieren sich in unrealistischen Preisvorstellungen", warnt Michael Polit,führender M&A-Experte bei Otter Consult. "Wer so blauäugig an den Verkaufherangeht, wird scheitern.""Nur wer seine Hausaufgaben macht und emotionale wie strukturelle Barrierenfrühzeitig überwindet, sichert den Wert und Erhalt seines Unternehmens aufDauer", fügt er hinzu. Zusammen mit Fabian Zamzau hat er die Otter Consult GmbHins Leben gerufen, um Firmeninhaber während ihrer gesamten Unternehmensübergabezu begleiten - von den ersten Überlegungen zur künftigen Ausrichtung bis zumunterschriebenen Kaufvertrag. Ihr Anspruch: ein nachvollziehbarer,wirtschaftlich durchdachter und möglichst reibungsloser Verkaufsablauf. Dabeinutzt das Beratungsteam ein umfangreiches Netzwerk und kooperiert eng miterfahrenen Rechts- und Steuerexperten. Kunden bekommen nicht nur Unterstützungbei der Identifikation geeigneter Käufer, sondern werden auch dabei beraten, daseigene Unternehmen frühzeitig verkaufsfähig zu machen. Denn der wichtigste Hebelfür eine erfolgreiche Übergabe liegt in der gründlichen Vorbereitung - langebevor das Unternehmen offiziell angeboten wird. Welche typischen FehlerUnternehmer vor dem Verkauf begehen, erläutert dieser Ratgeber.1. Fehlende Vorbereitung: Das Fundament entscheidet