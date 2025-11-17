    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Warum Unternehmenskäufe im Mittelstand oft scheitern, bevor sie beginnen (FOTO)

    Schwarzach (ots) - Viele mittelständische Unternehmensverkäufe scheitern, bevor
    sie richtig starten - oft wegen zu hoher Preisvorstellungen, mangelnder
    Vorbereitung oder emotionaler Blockaden. Besonders psychologische Hürden,
    fehlende Unterlagen und fehlendes steuerliches Wissen bremsen den M&A-Prozess
    aus. Die Otter Consult GmbH unterstützt mittelständische Unternehmen dabei,
    typische Fehler zu vermeiden und den Verkaufsprozess professionell aufzusetzen.
    Doch wie erkennen Unternehmer diese Stolpersteine frühzeitig und was braucht es,
    um den Verkauf wirklich erfolgreich einzuleiten?

    Eine Unternehmensnachfolge im Mittelstand birgt große Chancen, aber ebenso große
    Risiken. Ist der Entschluss zum Verkauf gefasst, soll meist alles schnell gehen.
    Doch oftmals tritt schon vor der ersten echten Verhandlungsrunde Ernüchterung
    ein: Die Unterlagen sind unvollständig, es fehlt an professionellen Strukturen,
    und der emotionale Abschied fällt schwerer als gedacht. Besonders oft mangelt es
    an objektiver Vorbereitung mit einer klaren Bewertung und dokumentierten
    Prozessen. In der Folge platzt ein Großteil der potenziellen Unternehmenskäufe,
    noch bevor es zu einer handfesten Prüfung, der Due Diligence, kommt. "Viele
    unterschätzen die Herausforderungen beim Unternehmensverkauf massiv; sie haben
    keinerlei Daten vorbereitet, kennen den tatsächlichen Wert ihrer Firma nicht und
    verlieren sich in unrealistischen Preisvorstellungen", warnt Michael Polit,
    führender M&A-Experte bei Otter Consult. "Wer so blauäugig an den Verkauf
    herangeht, wird scheitern."

    "Nur wer seine Hausaufgaben macht und emotionale wie strukturelle Barrieren
    frühzeitig überwindet, sichert den Wert und Erhalt seines Unternehmens auf
    Dauer", fügt er hinzu. Zusammen mit Fabian Zamzau hat er die Otter Consult GmbH
    ins Leben gerufen, um Firmeninhaber während ihrer gesamten Unternehmensübergabe
    zu begleiten - von den ersten Überlegungen zur künftigen Ausrichtung bis zum
    unterschriebenen Kaufvertrag. Ihr Anspruch: ein nachvollziehbarer,
    wirtschaftlich durchdachter und möglichst reibungsloser Verkaufsablauf. Dabei
    nutzt das Beratungsteam ein umfangreiches Netzwerk und kooperiert eng mit
    erfahrenen Rechts- und Steuerexperten. Kunden bekommen nicht nur Unterstützung
    bei der Identifikation geeigneter Käufer, sondern werden auch dabei beraten, das
    eigene Unternehmen frühzeitig verkaufsfähig zu machen. Denn der wichtigste Hebel
    für eine erfolgreiche Übergabe liegt in der gründlichen Vorbereitung - lange
    bevor das Unternehmen offiziell angeboten wird. Welche typischen Fehler
    Unternehmer vor dem Verkauf begehen, erläutert dieser Ratgeber.

    1. Fehlende Vorbereitung: Das Fundament entscheidet
