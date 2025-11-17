Spatenstich in Lübbenau
Schwarz Digits investiert 11 Milliarden Euro in Europas digitale Souveränität (FOTO)
Neckarsulm/Lübbenau (ots) -
- Auf dem 13 Hektar großen Gelände des ehemaligen Kraftwerks Lübbenau entsteht
bis Ende 2027 ein hochmodernes Rechenzentrum, das im Regelbetrieb vollständig
mit Grünstrom betrieben wird.
- Das Rechenzentrum erhält zunächst eine Anschlussleistung von 200 Megawatt und
setzt damit Maßstäbe für digitale Infrastruktur am Standort Deutschland.
- Ab 2028 wird die Serverabwärme in das städtische Fernwärmenetz eingespeist.
Damit trägt das Rechenzentrum nicht nur zur digitalen, sondern auch zur
ökologischen Infrastruktur der Region bei.
Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, errichtet in
Lübbenau im Spreewald eines der modernsten Rechenzentren Europas. Mit einem
Investitionsvolumen von insgesamt 11 Milliarden Euro handelt es sich um die
größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Der erste Bauabschnitt
des 'Schwarz Digits Datacenter' mit drei Modulen wird bis Ende 2027
fertiggestellt und ist ein zentraler Meilenstein auf dem Weg zu einer
unabhängigen, sicheren und leistungsfähigen digitalen Infrastruktur in
Deutschland und Europa. Ein besonderer Fokus des Bauvorhabens liegt auf
nachhaltiger Grundstücksentwicklung. Das Rechenzentrum wird im Regelbetrieb
zudem vollständig mit Grünstrom betrieben.
Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, errichtet in
Lübbenau im Spreewald eines der modernsten Rechenzentren Europas. Mit einem
Investitionsvolumen von insgesamt 11 Milliarden Euro handelt es sich um die
größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Der erste Bauabschnitt
des 'Schwarz Digits Datacenter' mit drei Modulen wird bis Ende 2027
fertiggestellt und ist ein zentraler Meilenstein auf dem Weg zu einer
unabhängigen, sicheren und leistungsfähigen digitalen Infrastruktur in
Deutschland und Europa. Ein besonderer Fokus des Bauvorhabens liegt auf
nachhaltiger Grundstücksentwicklung. Das Rechenzentrum wird im Regelbetrieb
zudem vollständig mit Grünstrom betrieben.
Datacenter der Superlative
Die Digitalisierung erzeugt enorme Datenmengen. Diese müssen sicher und souverän
nach deutschen und europäischen Rechtsstandards verarbeitet werden. Schwarz
Digits investiert deshalb bewusst in eine eigene Rechenzentrumsinfrastruktur am
Standort Deutschland. STACKIT, der Cloud-Anbieter des Unternehmens, wird in
Lübbenau künftig sein fünftes Rechenzentrum betreiben. Der neue Standort
verbindet digitale Transformation, technologische Souveränität und regionale
Verantwortung und bringt Schwarz Digits zugleich dem Ziel näher, sich als erster
europäischer Hyperscaler zu etablieren.
Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung :
"Deutschland braucht Rechenpower, wenn wir in der ersten Liga bei Künstlicher
Intelligenz mitspielen wollen. Denn nur mit leistungsfähigen Rechenzentren,
können wir KI-Anwendungen im großen Stile einsetzen und unsere
Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ich freue mich, dass mit Schwarz Digits ein
deutsches Unternehmen in den Heimatstandort investiert. Dieses Projekt zeigt:
Wir haben das Können und die Kompetenzen, Deutschlands digitale Souveränität
voranzubringen. Heute ist ein guter Auftakt für eine Woche, in der wir die
Stärkung unserer eigenen technologischen Fähigkeiten und unsere Unabhängigkeit
Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung :
"Deutschland braucht Rechenpower, wenn wir in der ersten Liga bei Künstlicher
Intelligenz mitspielen wollen. Denn nur mit leistungsfähigen Rechenzentren,
können wir KI-Anwendungen im großen Stile einsetzen und unsere
Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ich freue mich, dass mit Schwarz Digits ein
deutsches Unternehmen in den Heimatstandort investiert. Dieses Projekt zeigt:
Wir haben das Können und die Kompetenzen, Deutschlands digitale Souveränität
voranzubringen. Heute ist ein guter Auftakt für eine Woche, in der wir die
Stärkung unserer eigenen technologischen Fähigkeiten und unsere Unabhängigkeit
