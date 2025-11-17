    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Spatenstich in Lübbenau

    Schwarz Digits investiert 11 Milliarden Euro in Europas digitale Souveränität (FOTO)

    Neckarsulm/Lübbenau (ots) -

    - Auf dem 13 Hektar großen Gelände des ehemaligen Kraftwerks Lübbenau entsteht
    bis Ende 2027 ein hochmodernes Rechenzentrum, das im Regelbetrieb vollständig
    mit Grünstrom betrieben wird.
    - Das Rechenzentrum erhält zunächst eine Anschlussleistung von 200 Megawatt und
    setzt damit Maßstäbe für digitale Infrastruktur am Standort Deutschland.
    - Ab 2028 wird die Serverabwärme in das städtische Fernwärmenetz eingespeist.
    Damit trägt das Rechenzentrum nicht nur zur digitalen, sondern auch zur
    ökologischen Infrastruktur der Region bei.

    Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, errichtet in
    Lübbenau im Spreewald eines der modernsten Rechenzentren Europas. Mit einem
    Investitionsvolumen von insgesamt 11 Milliarden Euro handelt es sich um die
    größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Der erste Bauabschnitt
    des 'Schwarz Digits Datacenter' mit drei Modulen wird bis Ende 2027
    fertiggestellt und ist ein zentraler Meilenstein auf dem Weg zu einer
    unabhängigen, sicheren und leistungsfähigen digitalen Infrastruktur in
    Deutschland und Europa. Ein besonderer Fokus des Bauvorhabens liegt auf
    nachhaltiger Grundstücksentwicklung. Das Rechenzentrum wird im Regelbetrieb
    zudem vollständig mit Grünstrom betrieben.

    Datacenter der Superlative

    Die Digitalisierung erzeugt enorme Datenmengen. Diese müssen sicher und souverän
    nach deutschen und europäischen Rechtsstandards verarbeitet werden. Schwarz
    Digits investiert deshalb bewusst in eine eigene Rechenzentrumsinfrastruktur am
    Standort Deutschland. STACKIT, der Cloud-Anbieter des Unternehmens, wird in
    Lübbenau künftig sein fünftes Rechenzentrum betreiben. Der neue Standort
    verbindet digitale Transformation, technologische Souveränität und regionale
    Verantwortung und bringt Schwarz Digits zugleich dem Ziel näher, sich als erster
    europäischer Hyperscaler zu etablieren.

    Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung :
    "Deutschland braucht Rechenpower, wenn wir in der ersten Liga bei Künstlicher
    Intelligenz mitspielen wollen. Denn nur mit leistungsfähigen Rechenzentren,
    können wir KI-Anwendungen im großen Stile einsetzen und unsere
    Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ich freue mich, dass mit Schwarz Digits ein
    deutsches Unternehmen in den Heimatstandort investiert. Dieses Projekt zeigt:
    Wir haben das Können und die Kompetenzen, Deutschlands digitale Souveränität
    voranzubringen. Heute ist ein guter Auftakt für eine Woche, in der wir die
    Stärkung unserer eigenen technologischen Fähigkeiten und unsere Unabhängigkeit
    Seite 1 von 3 




