Schwarz Digits investiert 11 Milliarden Euro in Europas digitale Souveränität (FOTO)

Neckarsulm/Lübbenau (ots) -



- Auf dem 13 Hektar großen Gelände des ehemaligen Kraftwerks Lübbenau entsteht

bis Ende 2027 ein hochmodernes Rechenzentrum, das im Regelbetrieb vollständig

mit Grünstrom betrieben wird.

- Das Rechenzentrum erhält zunächst eine Anschlussleistung von 200 Megawatt und

setzt damit Maßstäbe für digitale Infrastruktur am Standort Deutschland.

- Ab 2028 wird die Serverabwärme in das städtische Fernwärmenetz eingespeist.

Damit trägt das Rechenzentrum nicht nur zur digitalen, sondern auch zur

ökologischen Infrastruktur der Region bei.



Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, errichtet in

Lübbenau im Spreewald eines der modernsten Rechenzentren Europas. Mit einem

Investitionsvolumen von insgesamt 11 Milliarden Euro handelt es sich um die

größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Der erste Bauabschnitt

des 'Schwarz Digits Datacenter' mit drei Modulen wird bis Ende 2027

fertiggestellt und ist ein zentraler Meilenstein auf dem Weg zu einer

unabhängigen, sicheren und leistungsfähigen digitalen Infrastruktur in

Deutschland und Europa. Ein besonderer Fokus des Bauvorhabens liegt auf

nachhaltiger Grundstücksentwicklung. Das Rechenzentrum wird im Regelbetrieb

zudem vollständig mit Grünstrom betrieben.









Die Digitalisierung erzeugt enorme Datenmengen. Diese müssen sicher und souverän

nach deutschen und europäischen Rechtsstandards verarbeitet werden. Schwarz

Digits investiert deshalb bewusst in eine eigene Rechenzentrumsinfrastruktur am

Standort Deutschland. STACKIT, der Cloud-Anbieter des Unternehmens, wird in

Lübbenau künftig sein fünftes Rechenzentrum betreiben. Der neue Standort

verbindet digitale Transformation, technologische Souveränität und regionale

Verantwortung und bringt Schwarz Digits zugleich dem Ziel näher, sich als erster

europäischer Hyperscaler zu etablieren.



Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung :

"Deutschland braucht Rechenpower, wenn wir in der ersten Liga bei Künstlicher

Intelligenz mitspielen wollen. Denn nur mit leistungsfähigen Rechenzentren,

können wir KI-Anwendungen im großen Stile einsetzen und unsere

Wettbewerbsfähigkeit stärken. Ich freue mich, dass mit Schwarz Digits ein

deutsches Unternehmen in den Heimatstandort investiert. Dieses Projekt zeigt:

Wir haben das Können und die Kompetenzen, Deutschlands digitale Souveränität

voranzubringen. Heute ist ein guter Auftakt für eine Woche, in der wir die

Stärkung unserer eigenen technologischen Fähigkeiten und unsere Unabhängigkeit Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Datacenter der SuperlativeDie Digitalisierung erzeugt enorme Datenmengen. Diese müssen sicher und souverännach deutschen und europäischen Rechtsstandards verarbeitet werden. SchwarzDigits investiert deshalb bewusst in eine eigene Rechenzentrumsinfrastruktur amStandort Deutschland. STACKIT, der Cloud-Anbieter des Unternehmens, wird inLübbenau künftig sein fünftes Rechenzentrum betreiben. Der neue Standortverbindet digitale Transformation, technologische Souveränität und regionaleVerantwortung und bringt Schwarz Digits zugleich dem Ziel näher, sich als erstereuropäischer Hyperscaler zu etablieren.Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung :"Deutschland braucht Rechenpower, wenn wir in der ersten Liga bei KünstlicherIntelligenz mitspielen wollen. Denn nur mit leistungsfähigen Rechenzentren,können wir KI-Anwendungen im großen Stile einsetzen und unsereWettbewerbsfähigkeit stärken. Ich freue mich, dass mit Schwarz Digits eindeutsches Unternehmen in den Heimatstandort investiert. Dieses Projekt zeigt:Wir haben das Können und die Kompetenzen, Deutschlands digitale Souveränitätvoranzubringen. Heute ist ein guter Auftakt für eine Woche, in der wir dieStärkung unserer eigenen technologischen Fähigkeiten und unsere Unabhängigkeit