    JEFFERIES stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute, welche internen Hebel die Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Montag. Er verwies auf Maßnahmen, die unter der direkten Kontrolle des Managements stünden. Potenzielle fiskalische Rückenwindfaktoren sollten außer Acht gelassen werden, zumal die Wachstumsprognosen für Deutschland für 2026 bereits nach unten korrigiert würden./rob/la/he

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 31,22EUR auf Tradegate (17. November 2025, 16:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Joseph Dickerson
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 33
    Kursziel alt: 33
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


