JEFFERIES stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die entscheidende Frage laute, welche internen Hebel die Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken, schrieb Joseph Dickerson in einer ersten Reaktion am Montag. Er verwies auf Maßnahmen, die unter der direkten Kontrolle des Managements stünden. Potenzielle fiskalische Rückenwindfaktoren sollten außer Acht gelassen werden, zumal die Wachstumsprognosen für Deutschland für 2026 bereits nach unten korrigiert würden./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 31,22EUR auf Tradegate (17. November 2025, 16:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Joseph Dickerson

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 33,00 € , was eine Steigerung von +7,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer