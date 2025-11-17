Gewinnmitnahmen bei Deutscher Bank - Mittelfristziele im Blick

Allerdings hatte der Kurs erst in der vergangenen Woche den höchsten Stand seit 2014 erreicht. Das Plus für 2025 liegt bei mehr als 88 Prozent. Wesentlicher Treiber in den vergangenen Monaten war die Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung in Deutschland dank milliardenschwerer Infrastruktur- und Rüstungsausgaben der neuen Bundesregierung.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Selbst ehrgeizige mittelfristige Ziele haben den Aktien der Deutschen Bank am Montag keinen frischen Schwung verleihen können. Nach einem kurzen Dreh ins Plus am frühen Nachmittag geriet der Kurs rasch wieder unter Druck. Zuletzt notierten die Papiere bei 31,32 Euro rund 1,7 Prozent im Minus.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!

Wie die Konkurrentin der Commerzbank am Mittwoch im Rahmen einer Investorenveranstaltung mitteilte, sollen höhere Erträge und weitere Einsparungen die Rendite auf das materielle Eigenkapital von derzeit mehr als 10 Prozent bis 2028 auf mehr als 13 Prozent nach oben treiben.

Für Jefferies-Analyst Joseph Dickerson ist die entscheidende Frage, welche internen Hebel die Deutsche Bank realistischerweise betätigen könne, um die Profitabilität in Richtung ihres Ziels zu steigern und gleichzeitig die Kosten-Ertrags-Relation unter 60 Prozent zu senken. Angesichts nach unten korrigierter Wachstumsprognosen für Deutschland im kommenden Jahr sollte potenzieller fiskalischer Rückenwind außer Acht gelassen werden, argumentierte Dickerson.

Analystin Anke Reingen von der kanadischen Bank RBC betonte dagegen, dass die Finanzziele auf den ersten Blick optimistischer seien als bislang am Markt erwartet wurde. Auch JPMorgan-Experte Kian Abouhossein sprach von ehrgeizigen mittelfristigen Zielen. Außerdem sei die Fokussierung auf die Kosten beruhigend./mis/niw/bek/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 31,09 auf Tradegate (17. November 2025, 16:08 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +1,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,37 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,50 Mrd.. Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +8,09 %/+27,74 % bedeutet.



