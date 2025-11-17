    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENGIE AktievorwärtsNachrichten zu ENGIE
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Caeli Wind erweitert seinen Marktplatz - Erfolgreiche Transaktion im Ready-to-Build-Segment belegt Marktdynamik

    Berlin (ots) - Mit der Vermittlung des 212-Megawatt-Projekts Bad Berleburg
    erweitert Caeli Wind seinen digitalen Marktplatz um Ready-to-Build-Projekte. Das
    Unternehmen schafft damit neue Strukturen für den Erwerb und Verkauf fertig
    entwickelter Windprojekte. Caeli Wind hat den Verkaufsprozess des Windprojekts
    Bad Berleburg zwischen WestfalenWIND und der ENGIE Deutschland Erneuerbare GmbH
    begleitet. Die Transaktion markiert den nächsten Entwicklungsschritt des
    Marktplatzes: Neben Greenfield-Flächen werden künftig auch
    Ready-to-Build-Projekte über Caeli Wind angeboten und vermittelt.

    "Gemeinsam mit unseren Kunden konnten wir in den vergangenen Jahren große
    Erfolge erzielen. Die Erweiterung um Ready-to-Build-Projekte ist der nächste
    konsequente Schritt", sagt Ben Schlemmermeier, Geschäftsführer von Caeli Wind.
    "Viele Projektentwickler möchten in einem dynamischen Marktumfeld Kapital
    freisetzen und sich auf neue Flächen und Vorhaben konzentrieren. Wir geben ihnen
    dafür den strukturierten Zugang zu Investoren - und entlasten sie durch unsere
    digitalen Services und unser Wissen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Engie SA!
    Long
    20,55€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 13,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    23,63€
    Basispreis
    0,17
    Ask
    × 12,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Marktzugang für Projektentwickler, Stabilität für Investoren

    Für Projektentwickler bietet Caeli Wind direkten Zugang zu Investoren,
    Energieversorgern und Industrieunternehmen, die aktiv in den Ausbau erneuerbarer
    Energien investieren. Über standardisierte, digital gestützte Prozesse können
    Projekte effizient und transparent angeboten, bewertet und abgeschlossen werden.
    Das entlastet interne Ressourcen und schafft Planungssicherheit.

    Auch auf Käuferseite sorgt der strukturierte Ansatz für Sicherheit und Tempo:
    Die Plattform ermöglicht Investitionen auf Basis transparenter Datengrundlagen
    und verlässlicher Prozesse - ein Fundament, das Vertrauen schafft und
    Entscheidungen beschleunigt. Wie erfolgreich dieser Ansatz funktioniert, zeigt
    die jüngste Transaktion in Bad Berleburg: Caeli Wind hat den gesamten Prozess
    zwischen WestfalenWIND und ENGIE begleitet - von der digitalen Vorbereitung über
    die Strukturierung bis zum erfolgreichen Abschluss.

    Für die Verkäuferseite war der strukturierte Prozess dabei entscheidend:
    Transparenz, Effizienz und Teamarbeit prägten den gesamten Ablauf. Matthias
    Rieger, Geschäftsführer von WestfalenWIND, sagt: "Der erfolgreiche
    Projektverkauf ist für WestfalenWIND von großer Bedeutung. Die hierdurch
    freiwerdenden Ressourcen in unserem Unternehmen ermöglichen uns eine
    beschleunigte Realisierung unserer großen Projektpipeline. Caeli war dabei für
    uns ein wertvoller Partner im Verkaufsprozess, der zum einen viel Knowhow und
    zum anderen digitalisierte Prozesse mitgebracht hat. Für die exzellente
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ENGIE - A0ER6Q - FR0010208488

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ENGIE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Caeli Wind erweitert seinen Marktplatz - Erfolgreiche Transaktion im Ready-to-Build-Segment belegt Marktdynamik Mit der Vermittlung des 212-Megawatt-Projekts Bad Berleburg erweitert Caeli Wind seinen digitalen Marktplatz um Ready-to-Build-Projekte. Das Unternehmen schafft damit neue Strukturen für den Erwerb und Verkauf fertig entwickelter Windprojekte. Caeli …