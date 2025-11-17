Caeli Wind erweitert seinen Marktplatz - Erfolgreiche Transaktion im Ready-to-Build-Segment belegt Marktdynamik

Berlin (ots) - Mit der Vermittlung des 212-Megawatt-Projekts Bad Berleburg

erweitert Caeli Wind seinen digitalen Marktplatz um Ready-to-Build-Projekte. Das

Unternehmen schafft damit neue Strukturen für den Erwerb und Verkauf fertig

entwickelter Windprojekte. Caeli Wind hat den Verkaufsprozess des Windprojekts

Bad Berleburg zwischen WestfalenWIND und der ENGIE Deutschland Erneuerbare GmbH

begleitet. Die Transaktion markiert den nächsten Entwicklungsschritt des

Marktplatzes: Neben Greenfield-Flächen werden künftig auch

Ready-to-Build-Projekte über Caeli Wind angeboten und vermittelt.



"Gemeinsam mit unseren Kunden konnten wir in den vergangenen Jahren große

Erfolge erzielen. Die Erweiterung um Ready-to-Build-Projekte ist der nächste

konsequente Schritt", sagt Ben Schlemmermeier, Geschäftsführer von Caeli Wind.

"Viele Projektentwickler möchten in einem dynamischen Marktumfeld Kapital

freisetzen und sich auf neue Flächen und Vorhaben konzentrieren. Wir geben ihnen

dafür den strukturierten Zugang zu Investoren - und entlasten sie durch unsere

digitalen Services und unser Wissen."





