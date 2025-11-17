Caeli Wind erweitert seinen Marktplatz - Erfolgreiche Transaktion im Ready-to-Build-Segment belegt Marktdynamik
Berlin (ots) - Mit der Vermittlung des 212-Megawatt-Projekts Bad Berleburg
erweitert Caeli Wind seinen digitalen Marktplatz um Ready-to-Build-Projekte. Das
Unternehmen schafft damit neue Strukturen für den Erwerb und Verkauf fertig
entwickelter Windprojekte. Caeli Wind hat den Verkaufsprozess des Windprojekts
Bad Berleburg zwischen WestfalenWIND und der ENGIE Deutschland Erneuerbare GmbH
begleitet. Die Transaktion markiert den nächsten Entwicklungsschritt des
Marktplatzes: Neben Greenfield-Flächen werden künftig auch
Ready-to-Build-Projekte über Caeli Wind angeboten und vermittelt.
"Gemeinsam mit unseren Kunden konnten wir in den vergangenen Jahren große
Erfolge erzielen. Die Erweiterung um Ready-to-Build-Projekte ist der nächste
konsequente Schritt", sagt Ben Schlemmermeier, Geschäftsführer von Caeli Wind.
"Viele Projektentwickler möchten in einem dynamischen Marktumfeld Kapital
freisetzen und sich auf neue Flächen und Vorhaben konzentrieren. Wir geben ihnen
dafür den strukturierten Zugang zu Investoren - und entlasten sie durch unsere
digitalen Services und unser Wissen."
Marktzugang für Projektentwickler, Stabilität für Investoren
Für Projektentwickler bietet Caeli Wind direkten Zugang zu Investoren,
Energieversorgern und Industrieunternehmen, die aktiv in den Ausbau erneuerbarer
Energien investieren. Über standardisierte, digital gestützte Prozesse können
Projekte effizient und transparent angeboten, bewertet und abgeschlossen werden.
Das entlastet interne Ressourcen und schafft Planungssicherheit.
Auch auf Käuferseite sorgt der strukturierte Ansatz für Sicherheit und Tempo:
Die Plattform ermöglicht Investitionen auf Basis transparenter Datengrundlagen
und verlässlicher Prozesse - ein Fundament, das Vertrauen schafft und
Entscheidungen beschleunigt. Wie erfolgreich dieser Ansatz funktioniert, zeigt
die jüngste Transaktion in Bad Berleburg: Caeli Wind hat den gesamten Prozess
zwischen WestfalenWIND und ENGIE begleitet - von der digitalen Vorbereitung über
die Strukturierung bis zum erfolgreichen Abschluss.
Für die Verkäuferseite war der strukturierte Prozess dabei entscheidend:
Transparenz, Effizienz und Teamarbeit prägten den gesamten Ablauf. Matthias
Rieger, Geschäftsführer von WestfalenWIND, sagt: "Der erfolgreiche
Projektverkauf ist für WestfalenWIND von großer Bedeutung. Die hierdurch
freiwerdenden Ressourcen in unserem Unternehmen ermöglichen uns eine
beschleunigte Realisierung unserer großen Projektpipeline. Caeli war dabei für
uns ein wertvoller Partner im Verkaufsprozess, der zum einen viel Knowhow und
zum anderen digitalisierte Prozesse mitgebracht hat. Für die exzellente
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ENGIE - A0ER6Q - FR0010208488
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ENGIE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Christ78 schrieb 31.10.25, 13:51
von mir aus auch gerne bis 18,50, dann sammel ich noch weiter ein :)mitdiskutieren »
Rainolaus schrieb 22.10.25, 12:00
mitdiskutieren »
Sieht nach einer gesunden Auskonsolidierung bis 17,50€ in der Vergangenheit aus.
Die Chancen stehen gut, dass die 20€ im nächsten Anlauf überschritten werden zumal ich von einer Marktkorrektur ausgehe und dann wieder defensive Versorger als sicherer Hafen in den Fokus kommen könnten.
Superworld schrieb 04.07.25, 12:23
Die Überlegung bei 20 € mit einem Teilverkauf mal Gewinne mitzunehmen habe ich schon auch. Die Aktie hat sich bezogen auf meinen durchschnittlichen Kaufpreis jetzt gut verdoppelt. Aber ich habe mich dagegen entschieden, ich will die Aktie langfristig halten.mitdiskutieren »
