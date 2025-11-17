RBC stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Finanzziele seien wohl optimistischer als bislang am Markt erwartet, schrieb Anke Reingen am Montag./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 09:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 09:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,22 % und einem Kurs von 31,09EUR auf Tradegate (17. November 2025, 16:08 Uhr) gehandelt.
