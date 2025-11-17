    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProsus Registered (N) AktievorwärtsNachrichten zu Prosus Registered (N)
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung

    Für Sie zusammengefasst
    • Prosus profitiert von E-Commerce und Tencent-Wachstum.
    • Aktien von Tencent stiegen 50%, Prosus um 58%.
    • Kerngewinn je Aktie soll um 20,1-28,5% steigen.
    WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung
    Foto: Prosus

    (Im letzten Absatz wurden die Beteiligungsverhältnisse bei Prosus präzisiert.)

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von seinen E-Commerce-Geschäften profitiert. Hinzu kam eine Wertsteigerung seiner Beteiligung an dem chinesischen Technologie-Unternehmen Tencent . Die Aktien des chinesischen Onlineriesen haben seit Jahresbeginn rund 50 Prozent an Wert gewonnen. Die Prosus-Aktie legte bisher um rund 58 Prozent zu; am Montag war ihr Kurs kaum verändert.

    Der Kerngewinn je Stammaktie aus den fortlaufenden Geschäften dürfte für die sechs Monate bis Ende September im Jahresvergleich um 20,1 bis 28,5 Prozent zugelegt haben, teilte der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mit. Im Vorjahr hatte das Unternehmen is Ende September hier 1,44 Dollar je Aktie (rund 1,24 Euro) auf dem Zettel stehen. Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 24. November vorlegen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.265,97€
    Basispreis
    3,74
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.015,67€
    Basispreis
    3,94
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Größter Anteilseigner bei Prosus ist der südafrikanische Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält./err/mis/stk/he

    Prosus Registered (N)

    -1,22 %
    +2,74 %
    +5,52 %
    +14,54 %
    +60,96 %
    +124,30 %
    +50,64 %
    +57,78 %
    ISIN:NL0013654783WKN:A2PRDK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Prosus Registered (N) Aktie

    Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 5.652 auf Ariva Indikation (17. November 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Prosus Registered (N) Aktie um +2,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Prosus Registered (N) bezifferte sich zuletzt auf 142,07 Mrd..

    Prosus Registered (N) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2324. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +5,49 %/+18,89 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von seinen E-Commerce-Geschäften profitiert. Hinzu kam eine Wertsteigerung seiner Beteiligung an dem chinesischen Technologie-Unternehmen Tencent . Die Aktien …