WDH/Internet-Holding Prosus steigert Gewinn dank Tencent-Beteiligung
- Prosus profitiert von E-Commerce und Tencent-Wachstum.
- Aktien von Tencent stiegen 50%, Prosus um 58%.
- Kerngewinn je Aktie soll um 20,1-28,5% steigen.
(Im letzten Absatz wurden die Beteiligungsverhältnisse bei Prosus präzisiert.)
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von seinen E-Commerce-Geschäften profitiert. Hinzu kam eine Wertsteigerung seiner Beteiligung an dem chinesischen Technologie-Unternehmen Tencent . Die Aktien des chinesischen Onlineriesen haben seit Jahresbeginn rund 50 Prozent an Wert gewonnen. Die Prosus-Aktie legte bisher um rund 58 Prozent zu; am Montag war ihr Kurs kaum verändert.
Der Kerngewinn je Stammaktie aus den fortlaufenden Geschäften dürfte für die sechs Monate bis Ende September im Jahresvergleich um 20,1 bis 28,5 Prozent zugelegt haben, teilte der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mit. Im Vorjahr hatte das Unternehmen is Ende September hier 1,44 Dollar je Aktie (rund 1,24 Euro) auf dem Zettel stehen. Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 24. November vorlegen.
Größter Anteilseigner bei Prosus ist der südafrikanische Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält./err/mis/stk/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Prosus Registered (N) Aktie
Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 5.652 auf Ariva Indikation (17. November 2025, 16:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Prosus Registered (N) Aktie um +2,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Prosus Registered (N) bezifferte sich zuletzt auf 142,07 Mrd..
Prosus Registered (N) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2324. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3200 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +5,49 %/+18,89 % bedeutet.