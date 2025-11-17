JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen. Diese seien ehrgeizig ausgefallen, schrieb Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Montag. Die Bank peile eine höhere Profitabilität (Return on Tangible Equity) an als von ihm erwartet. Beruhigend sei auch die Fokussierung auf die Kosten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 31,00EUR auf Tradegate (17. November 2025, 16:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38,40
Kursziel alt: 38,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kian Abouhossein
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38,40
Kursziel alt: 38,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte