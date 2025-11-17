JPMORGAN stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,40 Euro belassen. Diese seien ehrgeizig ausgefallen, schrieb Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Montag. Die Bank peile eine höhere Profitabilität (Return on Tangible Equity) an als von ihm erwartet. Beruhigend sei auch die Fokussierung auf die Kosten./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 14:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 31,00EUR auf Tradegate (17. November 2025, 16:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38,40

Kursziel alt: 38,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,40 € , was eine Steigerung von +24,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer