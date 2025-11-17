Devisen
Eurokurs gibt weiter nach und sinkt unter 1,16 US-Dollar
- Euro-Kurs fiel unter 1,16 US-Dollar am Montag.
- EZB setzte Referenzkurs auf 1,1593 Dollar fest.
- Dollar-Stärke belastet Euro, Zinssenkungserwartungen sinken.
(Tippfehler im zweiten Absatz beseitigt.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Er knüpfte an die Verluste vom Freitag an und fiel unter 1,16 US-Dollar. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1585 Dollar gehandelt, nachdem sie am Freitagabend noch bei 1,1620 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1593 (Freitag: 1,1648) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8625 (0,8585) Euro.
Belastet wurde der Euro durch eine Dollar-Stärke. Die US-Devise legte zu Beginn der Handelswoche zu allen anderen wichtigen Währungen zu, nachdem am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung durch die Notenbank Fed im Dezember aufgekommen waren. "Einige Mitglieder des geldpolitischen Rates der Fed haben zuletzt bereits vorsichtigere Töne in Bezug auf eine geldpolitische Lockerung anklingen lassen und die marktseitigen Zinssenkungserwartungen haben nachgelassen", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen.
Im weiteren Verlauf der Woche dürfte sich das Interesse zunehmend auf US-Konjunkturdaten richten, von denen sich die Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den Vereinigten Staaten erhoffen. Nach dem Ende des teilweisen Regierungsstillstands werden im Lauf der Woche Konjunkturdaten erwartet, die von US-Behörden erhoben werden. Dabei haben die Investoren vor allem Daten zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Blick, die am Donnerstag auf dem Programm stehen.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87950 (0,88460) britische Pfund, 179,57 (179,22) japanische Yen und 0,9225 (0,9185) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.066 Dollar. Das waren etwa 19 Dollar weniger als am Freitag./jkr/he
hau mal ruhig deine charts hier rein,die sind gut...hier im forum wird eine gewisse idiologie vertreten, unter anderem glaubt man mit gold wenn alles den bach runter geht gut voran zu kommen, welches einem direkt nen kopf kürzer macht sollte man damit bezahlen wollen oder müssen, mit normalem tauschgeschäft ala knast kommt man besser durch, aber ich halte nix von solchen szenarien...gold dient unter anderem dazu gewinne zu realisieren, sprich kohle zu machen, da kann noch soviel über wertlosigkeit von papergeld geschwafelt werden und wie doch alles zusammenbricht, im wald leben usw...das gold irgendwann auf dem boden der taatsachen zurückkehrt halte ich nicht für ausgeschlossen sondern für sehr wahrscheinlich, kriege werden auch mal beendet, es gibt ein regierung nach trump, die ukraine fährt auch irgendwann in grüne fahrwasser, die finanzpolitik bleibt wie sie ist, war und immer sein wird, einen atomkrieg halte ich für nahezu ausgeschlossen...ich werde bald die ersten krüger los und sack mir die kohle ein, man kauft sich was schönes oder zockt aktien was weiss ich...gold hat jetzt sein momentum, es steigt und man kann money machen..sollte es bei zeiten ruhiger werden geht gold auch wieder baden, da bin ich mir sicher..bleib mal so wie du drauf bistBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif☕👍👍
Die Ilse ist noch keinen einzigen Tag klüger geworden.
Dass du Selbstdarsteller dich mal etwas zurückhältst. Ist ja nicht mehr auszuhalten....