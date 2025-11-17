    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Devisen

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eurokurs gibt weiter nach und sinkt unter 1,16 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro-Kurs fiel unter 1,16 US-Dollar am Montag.
    • EZB setzte Referenzkurs auf 1,1593 Dollar fest.
    • Dollar-Stärke belastet Euro, Zinssenkungserwartungen sinken.
    Devisen - Eurokurs gibt weiter nach und sinkt unter 1,16 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    (Tippfehler im zweiten Absatz beseitigt.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Er knüpfte an die Verluste vom Freitag an und fiel unter 1,16 US-Dollar. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1585 Dollar gehandelt, nachdem sie am Freitagabend noch bei 1,1620 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1593 (Freitag: 1,1648) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8625 (0,8585) Euro.

    Belastet wurde der Euro durch eine Dollar-Stärke. Die US-Devise legte zu Beginn der Handelswoche zu allen anderen wichtigen Währungen zu, nachdem am Markt Zweifel an einer weiteren Zinssenkung durch die Notenbank Fed im Dezember aufgekommen waren. "Einige Mitglieder des geldpolitischen Rates der Fed haben zuletzt bereits vorsichtigere Töne in Bezug auf eine geldpolitische Lockerung anklingen lassen und die marktseitigen Zinssenkungserwartungen haben nachgelassen", heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen.

    Im weiteren Verlauf der Woche dürfte sich das Interesse zunehmend auf US-Konjunkturdaten richten, von denen sich die Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den Vereinigten Staaten erhoffen. Nach dem Ende des teilweisen Regierungsstillstands werden im Lauf der Woche Konjunkturdaten erwartet, die von US-Behörden erhoben werden. Dabei haben die Investoren vor allem Daten zur Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im Blick, die am Donnerstag auf dem Programm stehen.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87950 (0,88460) britische Pfund, 179,57 (179,22) japanische Yen und 0,9225 (0,9185) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.066 Dollar. Das waren etwa 19 Dollar weniger als am Freitag./jkr/he





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Eurokurs gibt weiter nach und sinkt unter 1,16 US-Dollar Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Er knüpfte an die Verluste vom Freitag an und fiel unter 1,16 US-Dollar. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1585 Dollar gehandelt, nachdem sie am Freitagabend noch bei 1,1620 Dollar …