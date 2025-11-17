    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Stillstand - Berkshire beschert Alphabet Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen zeigen zu Wochenbeginn geringe Bewegungen.
    • Dow Jones fällt um 0,1%, S&P 500 und Nasdaq steigen.
    • Berkshire Hathaway kauft Alphabet-Aktien, Apple sinkt.
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat sich zum Wochenauftakt wenig getan. Die Bewegungen der großen Aktienindizes hielt sich am Montag im frühen Handel in engen Grenzen. Die Marktteilnehmer hielten sich vor den im weiteren Verlauf der Woche anstehenden Konjunkturdaten zurück. Nach dem Rekordhoch des Dow Jones Industrial am Mittwoch und anschließenden Verlusten gab der Leitindex im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 47.125 Zähler nach.

    Der marktbreite S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 6.738 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,2 Prozent auf 25.064 Zähler zu. Er wurde vor allem vom Einstieg von Berkshire Hathaway bei der Google-Mutter Alphabet gestützt, Alphabet-Aktien stiegen in der Spitze um fast 6 Prozent auf ein Rekordhoch.

    Bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Unterlagen zufolge erwarb das Investment-Konglomerat im dritten Quartal rund 17,9 Millionen Alphabet-Aktien im Wert von etwa 4,9 Milliarden Dollar. Seinen Anteil an Apple senkte Berkshire um 15 Prozent, was die Aktien des iPhone-Konzerns um 1,2 Prozent sinken ließ. Per Ende September belief sich die Apple-Beteiligung aber immer noch auf gut 60 Milliarden Dollar.

    Für Eli Lilly ging es um 1,1 Prozent abwärts. Die Aktien des Pharmakonzerns wurden von der Nachricht belastet, dass Konkurrent Novo Nordisk dessen Selbstzahler-Preise für Abnehmpräparate in den USA unterbieten will, um dort Marktanteile zurückzuerobern.

    Aktien von Micron Technology erreichten bei gut 260 US-Dollar ein Rekordhoch, zuletzt betrug das Kursplus gut 3 Prozent. Das Investmenthaus Rosenblatt Securities hat ein Kursziel von 300 Dollar für die Papiere des Chip-Herstellers ausgerufen./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 232,1 auf Tradegate (17. November 2025, 16:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +3,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 142,86 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 425,11DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +590,48 %/+1.328,57 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
