Stillstand - Berkshire beschert Alphabet Rekordhoch

Hallo Bastian

Die Frage inwieweit, wir uns in einer KI-Blase befinden, wird gerade überall diskutiert.

Künstliche Intelligenz ist eine industrielle Revolution. Und in dieser Umbruchphase ist es tatsächlich schwer, die Geschäftsmodelle und Wachstumsprognosen seriös zu bewerten. Es kann hier also zu Bewertungskorrekturen kommen.

Oft wird die Kursentwicklung mit der „Dot-Com“-Blase in 2000 vergleichen. Die Übereinstimmung der Bewertungsausdehnungen ist in der Tat frappierend. Auch hier gilt. Die anderen Marktteilnehmer wissen das auch.

In der Dot-com Blase wurde das Geschäft mit den Zugängen zum Internet und der Internet-Infrastruktur gemacht. Aber für viele Menschen war noch nicht klar, was man mit dem ‚Internet‘ eigentlich anstellen kann. Ich denke, das ist die Parallele zu heute. Heute haben wir die KI – jeder spielt ein bisschen damit, aber die echten Geschäftsmodelle lassen noch auf sich warten.

Bei der ‚Internet-Revolution‘ kamen die Geschäftsmodelle dann in den frühen 2000’ern mit den Content-Providern.

„Unprofitabel“ ist leider auch oft als Bewertung zu kurz gegriffen. Amazon, Facebook, Google haben hohe Verluste – und teilweise auch über einen längeren Zeitraum – verbucht. Dennoch sind das heute die ‚Mag 7‘.

Allerdings wurde auch schon Ende 1999 auf die hohen Bewertungen hingewiesen, vielleicht ist das wie bei einem Frosch im Wasserglas. Wenn man das Wasser langsam erwärmt, springt er nicht heraus und verbrüht. Dh. Auch wir „gewöhnen“ uns an die hohen Bewertungen, bis es irgendwann eine kleine externe Störung gibt, die zum großen Abverkauf führt.





1. Investitionen:

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251111224801-00.png





Die Hyperscaler investieren und die Investionen werden in nächsten Jahren steigen. Auf dem Markt wird sich vermutlich nur der stärkste durchsetzen – so wie auch bei den Suchmaschinen schon.

NVIDIA hat gerade entschieden innerhalb der nächsten 4 Jahre 500 Mrd USD in KI-Fabriken zu investieren. Eine davon – speziell für den Maschinenbau – wurde gerade in München angekündigt. Diese Fabriken sind mit Hochleistungscomputern ausgestattet und generieren Tokens. Genau wie bei der interaktiven Nutzung mit ChatGPT, wird die Problemstellung in Tokens umgewandelt – mathematisch gelöst – und dann zu Ausgabe wieder in Sprache / Text zurückgewandelt.

OpenAI hat am 05.11.2025 angekündigt, dass Amazon Web ServicesRechenleistung für OpenAI im Wert von 38 Mrd USD bereitstellt.

Microsoft investiert 8 MRD USD in den Vereinigten arabischen Emiraten.

OpenAI hat mit Oracle einen Vertrag über 300 Mrd USD für 5 Jahre Cloud Computing abgeschlossen.

Mit Softbank hat NVIDIA ein Projekt mit dem Namen „Stargate“ für ein großes Rechenzentrum in Texas gestartet.

Analysten von Morgan Stanley schätzen, dass bis 2028 weltweit 2.8 Billionen (e+12 !) USD für neue Rechenzentren investiert werden. McKinsey schätzt die Investitionen bis 2030 auf ein Volumen von 6.7 Billionen USD.

Das sind unvorstellbar große Zahlen. Und sogar noch erschreckende ist, dass diese Investitionen 92% des gesamten BIP-Wachstuns der USA erklären [1].





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251111224916-01.png





Bloomberg hat diese ganzen Investitionen einmal graphisch dargestellt und nannte es ‚Circular Investments‘ [2]. Wirtschaft ist ja immer ein Kreislauf, aber hier ist es ein sehr kleiner..





2. Businessmodelle

Genau wie bei der Dot-com-Blase wurde zuerst die Grundlage geschaffen und erst dann entstanden erfolgreiche Geschäftsmodelle.

Kürzlich erschien eine Studie [4], die besagt, dass 95% aller generativen AI-Projekte nicht innerhalb kurzer Zeit (!!) einen Benefit erzielen konnten. In YouTube Reviews wurde dies manchmal so dargestellt, als hätte AI versagt. Aber ich denke, wäre naiv gewesen, zu erwarten, dass das so schnell funktioniert.





Viele Unternehmen experimentieren damit und es wird sich zeigen, was davon funktioniert und was nicht.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251111225005-02.png





Es ist naheliegend, dass zunächst Berufe betroffen sein werden, deren Arbeitsabläufe sich gut beschreiben lassen.





Eine Blase wird es alledings sicher geben – Halbleiter. In den nächsten Jahren werden viele Firmen große Rechenzentren bauen und daher einen Boom auslösen. Gleichzeitig verfolgen viele Staaten das strategische Ziel, möglichst die gesamte Lieferkette der Halbleiterproduktion im eigenen Land zu haben (Re-shoring). China tut es, weil es vom Westen mit Sanktionen bedroht wird, die USA tun es sehr offen, Japan hat eine solche Strategie (Rapidus) – Europa hat bekanntlich nie eine Strategie… Jedenfalls wird es zu dramatischen Überkapazitäten kommen, wenn alle diese Strategien umgesetzt sind.





Was wird passieren ?

Der Chef von OpenAI sagte kürzlich, dass einige Investoren ‚übermäßig euphorisch‘ sind [3]. Es könnte also sein, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt die aufgeheizten Erwartungen enttäuscht werden und das zu einer Verkaufswelle führt. Viele Investoren wissen und erwarten das und es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand auf den Verkaufsknopf drückt.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251111225105-03.png





Source: Macro Research





Schaut man auf den breiteren Index (indem die Tech Werte bekanntlich hoch gewichtet sind), sieht man, dass die Bewertungen +1SD Band überschritten haben und es irgendwann zu einer Mean-Reversion kommen sollte. Interessant an der Abbilldung ist, dass nur die Finanzkrise 2008 und nicht einmal der Dot-com Crash zu Bewertungen unterhalb des Mittelwerts geführt hat.





Wie weit werden die KI-Aktien fallen?

Das ist vermutlich eine Frage für die Freunde der technischen Analyse. Je mehr daran glauben, umso besser funktioniert es. Ich frage mich, inwieweit die ETFs die Kurse stabilisieren? ETFs werden oft mit Sparplaenen bespart – im „Buy & Hold“ Modus. Wenige Menschen Traden ETFs, das müsste eine stabilisierende Wirkung haben.





Doch keine Blase?

Rücksetzer kann es geben und wird es immer geben, aber AI wird reale Anwendungen unterstützen. Viele Unternehmen experimentieren damit und die, die Erfolg haben, werden einen Wettbewerbsvorteil erhalten. Auch bei der Internet-Revolution hat es ein paar Jahre gedauert, bis profitable Geschäftsmodelle entstanden sind. Auch hier werden wir ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Der Geist wird nicht zurück in die Flasche gehen und Rechenzentren veralten sehr schnell. Es wird also konstant hohe Investitionen brauchen.





Was tun?

Je nachdem wie weit die Werte gelaufen sind, würde ich ein paar Gewinne mitnehmen. Auf eine scharfe Korrektur zu warten koennte lange dauern. Ich schaue mir auch gerade Halbleiter an…

















1) https://www.youtube.com/watch?v=AnxJr7PWYT0

2) https://www.bloomberg.com/news/features/2025-10-07/openai-s-…

3) https://www.theverge.com/ai-artificial-intelligence/759965/s…

4) https://fortune.com/2025/08/18/mit-report-95-percent-generat…w

5) Capital 2025 - 08











