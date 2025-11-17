Mit Emotion kritischen Dialog auslösen / Ein Messestand mit Message (FOTO)

Frankfurt a.M./Lupburg (ots) - Auf der Formnext 2025, der Leitmesse für die

Additive Fertigung, setzt die FIT AG ein ungewöhnliches Zeichen: Statt einer

technologischen Leistungsschau präsentiert das Unternehmen mit der Kampagne

"Save Whiteout" ein bewusst emotionales Statement. "Whiteout" steht, in

Anlehnung an Schneewittchen, sinnbildlich für die Reinheit echter Innovation,

die heute allzu oft durch Überregulierung, Angst und Selbstzufriedenheit

verdrängt wird. Mit der Installation schafft FIT ein Format, das Ingenieursgeist

mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet.



Ein Impuls zur ehrlichen Auseinandersetzung





Das Whiteout-Projekt von FIT ist keine Produktkampagne und keine Imageaktion. Es

ist ein Kommunikationsinstrument, das Aufmerksamkeit auf eine unbequeme Wahrheit

lenkt und zu einem offenen, kritischen Dialog über Innovationshemmnisse anregen

will.



Nicht Lösungen zeigen. Das Problem zeigen.



Denn: Unsere Innovationsfähigkeit in Deutschland und in Europa wird nicht durch

einen Mangel an Technologien ausgebremst, sondern durch ein

innovationsfeindliches Klima, durch unflexible Strukturen, durch Zaghaftigkeit

und Angst sowie durch Selbstzufriedenheit.



Zu viele additive Initiativen scheitern



FIT nutzt die Whiteout-Aktion, um über dieses innovationsfeindliche Klima zu

sprechen. Nicht als Provokation um der Provokation willen, sondern als Weckruf.

Denn nach 30 Jahren Erfahrung in der Additiven Fertigung zieht das Unternehmen

ein klares Fazit: Es muss sich etwas ändern; Innovation wird heutzutage erstickt

statt befeuert.



Mit Emotion für Aufmerksamkeit sorgen



Die bewusst als Kommunikationsinstallation aufgezogene Kampagne hat mit dem

Selbstverständnis des Technologiepioniers zu tun, der über den Tellerrand blickt

und Verantwortung mit Blick auf die gesamte Branche übernimmt. FIT fällt auf der

Formnext absichtlich nicht durch eine technologische Leistungsschau auf, sondern

sieht sich als Fürsprecher für eine mutige, verantwortungsbewusste Innovation.

Das Ziel ist nicht, Technologie zu liefern, sondern Innovation zu befähigen.



Verantwortung und kulturelle Kompetenz statt Technik



Carl Fruth, CEO der FIT AG, erklärt: "Mit Whiteout wollen wir zeigen: wir

kuratieren Verantwortung. Es braucht kulturelle Kompetenz, in die Zukunft zu

denken. Daher sehen wir uns nicht als ausführender Zulieferer, sondern als

strategischer Enabler in drei Rollen: Als Stratege, der den Weg von der Idee zur

Industrialisierung gestaltet. Als Technologe natürlich, da wir sämtliche

relevanten AM-Verfahren beherrschen. Und als Integrator, der AM in Produktions-

und Lieferketten verankert."



Fazit: Whiteout ist kein Produkt. Whiteout ist ein Kommunikationstrigger.



Die Aktion macht sichtbar, warum Innovation in Deutschland erstickt, macht aber

auch Hoffnung, dass sie wieder belebt werden kann. Das Ziel der Messeaktion ist,

einen gesellschaftlich relevanten Dialog lostreten. Wer spricht darüber? Welche

Entscheider nehmen den Dialog an? Mit dem Format "INVITE WHITEOUT" kann die

Installation nach der Messe als kuratierbares Kommunikationsprojekt von

Verbänden, Unternehmen oder Organisationen genutzt werden, als Anstoß für

Gespräche über Fortschritt, Verantwortung und Innovationskultur.



Über die FIT AG



Die FIT AG mit Sitz im bayerischen Lupburg ist ein führender Lohnfertiger im

Bereich der Additiven Fertigung mit 30 Jahren Erfahrung und bietet eine Vielzahl

von additiven Fertigungsverfahren für Prototypen und Sonderserien an. Das

Unternehmen unterstreicht seine Position als Innovationsführer in der Branche,

indem es laufend neue technologische Maßstäbe in der additiven Fertigung setzt.

Carl Fruth, Gründer und Vorstandsvorsitzender der FIT AG, ist ein renommierter

AM-Experte und bekannt für offene Worte.



http://www.fit.technology

http://www.kiss-of-innovation.com



