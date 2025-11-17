    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Mit Emotion kritischen Dialog auslösen / Ein Messestand mit Message (FOTO)

    Frankfurt a.M./Lupburg (ots) - Auf der Formnext 2025, der Leitmesse für die
    Additive Fertigung, setzt die FIT AG ein ungewöhnliches Zeichen: Statt einer
    technologischen Leistungsschau präsentiert das Unternehmen mit der Kampagne
    "Save Whiteout" ein bewusst emotionales Statement. "Whiteout" steht, in
    Anlehnung an Schneewittchen, sinnbildlich für die Reinheit echter Innovation,
    die heute allzu oft durch Überregulierung, Angst und Selbstzufriedenheit
    verdrängt wird. Mit der Installation schafft FIT ein Format, das Ingenieursgeist
    mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet.

    Ein Impuls zur ehrlichen Auseinandersetzung

    Das Whiteout-Projekt von FIT ist keine Produktkampagne und keine Imageaktion. Es
    ist ein Kommunikationsinstrument, das Aufmerksamkeit auf eine unbequeme Wahrheit
    lenkt und zu einem offenen, kritischen Dialog über Innovationshemmnisse anregen
    will.

    Nicht Lösungen zeigen. Das Problem zeigen.

    Denn: Unsere Innovationsfähigkeit in Deutschland und in Europa wird nicht durch
    einen Mangel an Technologien ausgebremst, sondern durch ein
    innovationsfeindliches Klima, durch unflexible Strukturen, durch Zaghaftigkeit
    und Angst sowie durch Selbstzufriedenheit.

    Zu viele additive Initiativen scheitern

    FIT nutzt die Whiteout-Aktion, um über dieses innovationsfeindliche Klima zu
    sprechen. Nicht als Provokation um der Provokation willen, sondern als Weckruf.
    Denn nach 30 Jahren Erfahrung in der Additiven Fertigung zieht das Unternehmen
    ein klares Fazit: Es muss sich etwas ändern; Innovation wird heutzutage erstickt
    statt befeuert.

    Mit Emotion für Aufmerksamkeit sorgen

    Die bewusst als Kommunikationsinstallation aufgezogene Kampagne hat mit dem
    Selbstverständnis des Technologiepioniers zu tun, der über den Tellerrand blickt
    und Verantwortung mit Blick auf die gesamte Branche übernimmt. FIT fällt auf der
    Formnext absichtlich nicht durch eine technologische Leistungsschau auf, sondern
    sieht sich als Fürsprecher für eine mutige, verantwortungsbewusste Innovation.
    Das Ziel ist nicht, Technologie zu liefern, sondern Innovation zu befähigen.

    Verantwortung und kulturelle Kompetenz statt Technik

    Carl Fruth, CEO der FIT AG, erklärt: "Mit Whiteout wollen wir zeigen: wir
    kuratieren Verantwortung. Es braucht kulturelle Kompetenz, in die Zukunft zu
    denken. Daher sehen wir uns nicht als ausführender Zulieferer, sondern als
    strategischer Enabler in drei Rollen: Als Stratege, der den Weg von der Idee zur
    Industrialisierung gestaltet. Als Technologe natürlich, da wir sämtliche
    relevanten AM-Verfahren beherrschen. Und als Integrator, der AM in Produktions-
    und Lieferketten verankert."

    Fazit: Whiteout ist kein Produkt. Whiteout ist ein Kommunikationstrigger.

    Die Aktion macht sichtbar, warum Innovation in Deutschland erstickt, macht aber
    auch Hoffnung, dass sie wieder belebt werden kann. Das Ziel der Messeaktion ist,
    einen gesellschaftlich relevanten Dialog lostreten. Wer spricht darüber? Welche
    Entscheider nehmen den Dialog an? Mit dem Format "INVITE WHITEOUT" kann die
    Installation nach der Messe als kuratierbares Kommunikationsprojekt von
    Verbänden, Unternehmen oder Organisationen genutzt werden, als Anstoß für
    Gespräche über Fortschritt, Verantwortung und Innovationskultur.

    Über die FIT AG

    Die FIT AG mit Sitz im bayerischen Lupburg ist ein führender Lohnfertiger im
    Bereich der Additiven Fertigung mit 30 Jahren Erfahrung und bietet eine Vielzahl
    von additiven Fertigungsverfahren für Prototypen und Sonderserien an. Das
    Unternehmen unterstreicht seine Position als Innovationsführer in der Branche,
    indem es laufend neue technologische Maßstäbe in der additiven Fertigung setzt.
    Carl Fruth, Gründer und Vorstandsvorsitzender der FIT AG, ist ein renommierter
    AM-Experte und bekannt für offene Worte.

    http://www.fit.technology
    http://www.kiss-of-innovation.com

    Pressekontakt:

    Dr. Elisabeth Bauer
    Head of PR
    FIT Additive Manufacturing Group
    Am Grohberg 1
    92331 Lupburg
    mailto:pr@fit.technology
    094929429430

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181434/6160243
    OTS: FIT AG




