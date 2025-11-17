Vorstand der ADAC Versicherung AG
Marc Kottmann folgt auf Sascha Petzold (FOTO)
- Marc Kottmann übernimmt das Vorstandsressort Schaden
- Sascha Petzold verlässt den Vorstand der ADAC Versicherung AG zum Jahresende
(ADAC SE) Marc Kottmann wird zum 1. Januar 2026 Mitglied des Vorstands der ADAC
Versicherung AG. Dort wird er das Vorstandsressort Schaden verantworten und die
Zuständigkeit für den Ambulanzdienst, die Schadenregulierung, das
Beschwerdemanagement, das Netzwerkmanagement und andere unterstützende Bereiche
rund um die Leistungserbringung übernehmen.
Gebiet der Kfz- und Reise-Assistance sowie der Schadenregulierung. Er war in
verschiedenen leitenden Funktionen tätig, u. a. bei Allianz Ventures und Allianz
Partners sowie als Chief Operating Officer aller deutschen Allianz Partners
Gesellschaften in den Sparten Assistance, Reise- und Krankenversicherung.
Zuletzt verantwortete er als Global Head of Operations, Steering &
Transformation die strategische Steuerung und Weiterentwicklung der operativen
Bereiche Betrieb und Schaden für Versicherung und Assistance bei Allianz
Partners in über 30 Ländern.
"Wir freuen uns, mit Marc Kottmann einen ausgewiesenen Experten für Assistance-
und Regulierungsprozesse gewonnen zu haben", so Claudia Tuchscherer,
Vorstandsvorsitzende der ADAC Versicherung AG. "Er bringt alle Voraussetzungen
mit, um unser Schadenressort erfolgreich weiterzuentwickeln." Kottmann
komplettiert das vierköpfige Führungsteam der ADAC Versicherung AG um Claudia
Tuchscherer (Vorstandsvorsitzende), Stefan Daehne (Vertrieb) und Sascha Herwig
(Betriebsorganisation, Produkt).
Marc Kottmann folgt auf Sascha Petzold, der sich auf eigenen Wunsch künftig den
neuen strategischen Themen "Gesundheit" und "Ausbildung" bei der ADAC
Versicherung AG - auch in Zusammenarbeit mit der ADAC Stiftung - widmen wird.
"Sascha Petzold hat maßgeblich zur heutigen Leistungsfähigkeit der ADAC
Versicherungen beigetragen. Er war federführend am Ausbau unseres
Regulierungsverbundes, der Stabilisierung und Optimierung der weltweiten
Schadenhilfe, dem Einsatz von ADAC Pannenhelfern im Ausland sowie der
erfolgreichen Intensivierung des Kostenmanagements beteiligt. Wir freuen uns
sehr, dass er dem ADAC weiterhin verbunden bleibt", so Dr. Claudius Leibfritz,
Vorstand der ADAC SE und Aufsichtsratsvorsitzender der ADAC Versicherung AG.
Über die ADAC SE:
Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,
die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,
Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und
Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC
Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.
Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale
Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und
zukunftsfähige Technologien.
