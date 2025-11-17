Marc Kottmann folgt auf Sascha Petzold (FOTO)

graueeminenz77 schrieb 15.11.25, 18:12

ja, genau ... am Besten sowas wie Mietpreisbremse 😂🤒🤒🤒. Klar erhöhen alle Ihre Prämien und Beitrage. Bei privaten wie Allianz hab ich jedoch die Wahl, was ich mache oder gesetzlich machen muss. Ja; und die Arbeiten mit Gewinn, den der kluge Anleger z. B. nutzt um seine Prämien davon zu bezahlen, also der Dividende beider schon zweimal der Staat wieder etwas einbehalten hat ( auf Unternehmensebene und bei der KapEst zzgl. Soli für die Anleger 😡). bei den gesetzlichen Krankenversicherung läuft die Sache natürlich anders, da haben wir sagen wir mal eine ganze ganze Menge nan Nichteinzahlern, die volle Leistung bekommen und denen die die täglich arbeiten gehen oder Rente beziehen die Zornesröte ins Gesicht treiben. Wir haben ausufernde Kosten im Gesundheitswesen vor allen Dingen in Verwaltung und Vergütung von Pflegepersonal und Ärzten, ... und natürlich in der Verwaltung der gesamten vielen gesetzlichen Kassen sowieso. Alleine die Bürokratie ist unerträglich und die bearbeitungszeiten etc und auch die Leistungen die man bekommt sind eine Schande für das dass man bezahlt, ... aber man weiß schon dass in 2026 die Beiträge wieder um 0,4% steigen werden und zwar die Zusatzbeiträge. Schade dass man nicht weiß dass die Gehälter der Angestellten nicht nur um 0,4% steigen werden sondern ein kleines Quäntchen mehr. So geht der soziale Frieden verloren und die Leistungsfähigkeit des Systems auch !!! Und maulstier rum dass die Allianz und Co versicherungsprämie erhöhen? Dann schau doch mal was Reparaturen etc mittlerweile Kosten, ... eine Rechtsschutzversicherung scheint ja mittlerweile auch fast Pflicht zu sein in diesem Land ... apropos Pflicht (!!!) ... da kommt doch der Start und die Ecke und will eine elementarschadenpflichtversicherung für alle 🤔🧐🧐🧐. Weil wir ja auch alle in der Nähe von Flüssen, Überschwemmungsgebieten, Erdrutsch- erdbeben-vulkan Gebieten etc. leben 🙈🙈🙈. Das lehnen ja selbst die Versicherer ab!! Sowas kommt heraus wenn realitätsfremde Politiker auf in "Ideen" kommen 🤕. also ich fühle mich bei der Allianz bestens aufgehoben, sowohl als Versicherter als auch als Aktionär ... wie hier bereits dargelegt sollten 16, 75 .Euro Dividende im nächsten Jahr möglich sein ?💰