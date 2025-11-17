Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.11.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 17.11.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 1
Performance 1M: -7,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Healthineers
Das Anleger-Sentiment zu Siemens Healthineers im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die Abspaltung von 30% der Anteile als potenziellen Druck auf den Kurs sehen, argumentieren andere, dass ein höherer Streubesitz und die DAX-Präsenz das Unternehmen attraktiver machen könnten. Die stagnierende Kursentwicklung und die unattraktive Dividende sorgen jedoch für Skepsis unter den Anlegern.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Healthineers eingestellt.
Siemens
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 2
Performance 1M: -4,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 11%, trotz guter Unternehmenszahlen. Einige Anleger sind verunsichert und verkaufen, während andere die Situation als übertrieben empfinden und langfristig investieren wollen. Analysten haben das Kursziel von Barclays auf 190 EUR angehoben, was auf positives Potenzial hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 3
Performance 1M: -13,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie wird als überbewertet angesehen (23,5x Marktwert vs. Buchwert von 10€), was Bedenken aufwirft. Dennoch gibt es Optimismus, dass das Interesse anderer Investoren den Kurs anheben könnte. Die negative Kursentwicklung der letzten 14 Tage hat das Sentiment zusätzlich belastet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 4
Performance 1M: +10,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Commerzbank im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Bedenken hinsichtlich der Marktbedingungen und Übernahmegerüchte äußern, betonen andere die Attraktivität der Aktie durch Rückkaufprogramme. Die positive Kursentwicklung der letzten 14 Tage hat das Interesse an der Commerzbank verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Commerzbank eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 5
Performance 1M: +7,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie wird als teuer (KGV 65) wahrgenommen, und trotz positiver Margenprognosen und einer kurzfristigen Kurssteigerung auf 108,40€ gibt es Bedenken über eine mögliche Korrektur. Die geringe Dividendenrendite von 0,65% und die allgemeine Marktsituation verstärken die Skepsis, während einige Anleger optimistisch auf ein Kursziel von 120€ blicken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 6
Performance 1M: +8,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Infineon Technologies im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Analysten haben ihre Einschätzungen nach den Quartalszahlen aktualisiert: Warburg Research hebt das Kursziel an, Goldman Sachs senkt es leicht, bleibt aber bei Kaufempfehlung. Die positive Aussicht auf das Geschäftsjahr 2026 und die Relevanz von KI stärken das Interesse an der Aktie, die in den letzten 14 Tagen um % gestiegen ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 53,93%
|PUT: 46,07%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 7,87 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
