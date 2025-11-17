Aktien mit extremer Performance im DAX am 17.11.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Healthineers

Das Anleger-Sentiment zu Siemens Healthineers im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die Abspaltung von 30% der Anteile als potenziellen Druck auf den Kurs sehen, argumentieren andere, dass ein höherer Streubesitz und die DAX-Präsenz das Unternehmen attraktiver machen könnten. Die stagnierende Kursentwicklung und die unattraktive Dividende sorgen jedoch für Skepsis unter den Anlegern.